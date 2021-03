No más silencio, denuncias contra violencia sexual en la farándula

El movimiento feminista es un tema que gracias a las redes sociales ha ganado fuerza en todo el mundo y cuando las celebridades se suman, las denuncias rompen fronteras; el mes de marzo es especialmente dedicado a dar visibilidad a las historias de abuso que sufren las mujeres diariamente, para reflexionar, exigir justicia y frenar la desigualdad de género.

Actrices, cantantes, escritoras, artistas, comediantes y demás personalidades de la farándula, han expresado su apoyo al movimiento feminista, sororidad y valor por sacar a la luz las injusticias y abusos de los que han sido víctimas.

En 2017 la industria del entretenimiento en Estados Unidos comenzó el movimiento #MeToo, varias personalidades femeninas del cine y la televisión contaron su experiencia ante el comportamiento misógino de los magnates de Hollywood.

El productor Harvery Weinstein fue uno de los más mencionados, actrices como Angelina Jolie, Salma Hayek y Cara Delevigne alzaron la voz contra el también director de cine, sumando 85 testimonios de acoso, abuso sexual y violación.

Actualmente Harvey Weinsten se encuentra en prisión por los delitos de violación en tercer grado y por cometer un acto sexual criminal en primer grado; todavía le espera un proceso legal en Los Ángeles por los cargos de violación y agresión sexual de dos mujeres en 2013. Aunque las acusaciones mayores podrían haberlo llevado a una sentencia de cadena perpetua, los casos por los que fue encontrado culpable conllevan una pena de entre 5 y 25 años de prisión.

La niña pequeña que era yo cuando me hicieron daño está eufórica. Es un gran día. Se ha sacado la basura, dijo la actriz Rose McGowan, una de las mujeres que alzó la voz contra el magnate del cine, al enterarse de la sentencia que recibió.

La actriz reflexionó sobre los frutos de los movimientos #MeToo y Time´s Up que ayudaron a que la justicia llegara para las víctimas de Harvey Weinstein:

El hecho de que, a pesar de ser mujeres blancas y atractivas, y con algunos medios, todavía hiciera falta que fuéramos tantas para llevarlo a juicio te muestra lo casi imposible que es apenas ser escuchada, dijo McGowan para el programa Newshour de la BBC sobre los movimientos #MeToo y #TimesUps que ayudaron a que Weisten se enfrentara a la justicia.

FAMOSAS MEXICANAS ALZAN LA VOZ CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL

El mundo del espectáculo mexicano también está luchando contra la desigualdad de género y la violencia sexual, actrices como Karla Souza Paola Núñez, las influencers Nath Campos, Caeli e Ixpanea, son solo algunas de las que se armaron de valor para romper el silencio y sacar a la luz sus historias de abuso para buscar justicia e inspirar a otras mujeres a no callar.

KARLA SOUZA

Actriz y modelo mexicana conocida por su papel en la película "Nosotros los nobles", Karla Souza, rompió el silencio el 19 de febrero de 2018, revelando que fue víctima de violación por parte de un director de cine cuando apenas estaba abriéndose paso en el séptimo arte mexicano.

Estaba recién empezando mi carrera, cuando se presentó uno de estos productores que empiezan a manipularte con que ´tú me debes una´. (...) Obviamente yo lo estoy diciendo de una forma, pero es mucho más relajado y más normal, van llegando estas semillas, que son focos rojos que yo, en ese momento, no tenía la educación para saber lo que estaba haciendo esta persona, dijo Souza en entrevista con Carmen Aristegui.

La protagonista de "¿Qué culpa tiene el niño?" explicó que durante la filmación de la película ella fue hospedada en el mismo hotel que el productor de la película, y éste se presentaba por las noches en su habitación para hablar con ella sobre supuestas ideas para las escenas en las que participaba.

Esto no sucedió solo una noche, llegó a pasar varias noches y la noche en que yo decidía no abrirle la puerta me la cobraba: decidía no filmar mi escena o me empezaba a humillar frente a los demás, contó.

Aunque Karla Souza se limitó a mencionar el nombre de su agresor, después de hacer pública su denuncia, Televisa anunció que daba por terminada toda relación laboral con el director y productor Gustavo Loza, quien rechazó las acusaciones de ser el agresor de la actriz y acusó a la televisora de estar emprendiendo en su contra acciones de "venganza".

Me siento orgullosa de unirme solidariamente a mis hermanas de México y a mujeres alrededor del mundo cuyas voces estás siendo finalmente escuchadas y diciendo #TIMESUP. — Karla Souza (@KarlaSouza7) February 21, 2018

SALMA HAYEK

Originaria de Veracruz, México, Salma Hayek es una de las mexicanas que ha logrado abrirse paso en Hollywood y aunque ha sumado éxitos en la industria del entretenimiento como protagonista de películas, telenovelas y en la producción de varios proyectos como "Monarca" de Netflix, su carrera se vio amenazada por Harvey Weinstein durante la filmación de la película "Frida".

Cuando tantas mujeres dieron un paso al frente para describir lo que les hizo Harvey, tuve que enfrentarme a mi cobardía y aceptar humildemente que mi historia, aunque fuera tan importante para mí, no era más que una gota en un océano de pesar y confusión. Sentí que a estas alturas a nadie le iba a importar mi dolor; quizá era un efecto de todas esas veces que me dijeron, especialmente Harvey, que no era nadie, contó Hayek a The New York Times.

Hayek fue acosada sexualmente por el dueño de Miramax cuando trabajaron juntos en la producción de la película "Frida", la reconocida actriz mexicana contó que se negó en repetidas veces a las exigencias e insinuaciones sexuales de Weinstein, considera que quizá su amistad con otros grandes de la industria cinematográfica de Hollywood como Robert Rodríguez, Elizabeth Avellan, Quentin Tarantino y George Clooney la habrían salvado de ser violada.

Para él yo no era una artista; ni era una persona. Era una cosa: una nadie, solo un cuerpo.

PAOLA NÚÑEZ

Protagonista de telenovelas en TV Azteca, Paola Nuñez sacó a la luz el acoso sexual y "terrorismo psicológico" que sufrió por parte de un director de cine, la protagonista de la telenovela "Amor en Custodia" contó que al terminar una de sus proyectos más exitoso fue aceptada para el rodaje de una película,

El proyecto que llegó a consideró "la oportunidad de su vida", se convirtió en una pesadilla para ella, el director de la película la acosó y la presionó para tomarse fotos desnuda.

Nunca fue algo directo; él nunca intentó tocarme, nunca lo propuso y por tanto yo no estaba convencida de que él me estaba acosando sexualmente, y como no estaba segura, permití el acoso por mucho tiempo, explicó Paola Núñez

Me hizo sentir mala actriz, me hizo sentir más desesperada en una de las citas a las 10 de la noche en su oficina. Yo estaba llorando y él me estaba gritando exactamente lo mismo. En ese momento dije "él quiere", efectivamente eso es un acoso sexual y voy a perder la oportunidad de mi vida. Salí llorando de la oficina, le hablé a mi mánager, le dije lo que había pasado y que quería renunciar. Al día siguiente él habló con mi mánager y le dijo: ya no quiero que Paola sea parte de la película. Me sentí tan culpable porque no estaba cien por ciento segura, ahora estoy cien por ciento segura de qué es lo que había pasado.

STEPHANIE SIGMAN

La protagonista de le película "Miss bala" reveló en una entrevista con Aristegui su historia de acoso y abuso sexual por parte de un director de cine y su esposa, Stephanie Sigman señaló que fue obligada a entrar en un sitio oscuro y la tocaron sin su consentimiento.

Estaba haciendo una fila para entrar al baño y un director muy conocido en festivales internacionales, que generalmente no trabaja con actores, que es un personaje muy excéntrico, llegó, me agarró del pelo, me jaló y me metió con su esposa a un cuarto oscuro y me comenzaron a tocar, narró la actriz.

Sigman relató que, aunque inicialmente eso le provocó una risa nerviosa, "le metí un manotazo (al director) y a ella también" para frenar la situación.

Le conté a mis amigos, lo que me contestaron, entre ellos mujeres y hombres fue: ´ay, es fulanito de tal, así es él, hace lo mismo siempre. Es que ya ves que son muy excéntricos como pareja...Esas respuestas son las que me impactan y las que me duelen, porque entonces no siente uno el apoyo y porque entonces eso me dice a mí que ha pasado muchas veces, contó.

CAELI

Las personalidades del mundo del internet también se han sumado a la ola de denuncias para exigir respeto a todas las mujeres, una de las primeras en romper el silencio fue la yooutuber mexicana Caeli.

En un video titulado "Que no te pase a ti", Caeli reveló entre lágrimas el incómodo y angustiante momento que vivió durante una fiesta en una casa ajena donde ella descubrió que le habían estado colocando algún tipo de droga en el agua.

Mi primera reacción fue decirles como riéndome 'Ay los caché que me querían poner algo en la bebida eh', no enojada porque no quería enojarlos, me sentía insegura. Ellos decían 'No' como espantados. Se veían súper nerviosos -contó- Quería guardar la botella porque si yo me salía con esa botella de la fiesta era prueba de que me estaban poniendo algo en la bebida y si no, no tienes prueba y no tienes manera de enseñar nada. Que es lo que yo no tengo, nada.

Aunque nunca mencionó el nombre de su victimario, los fans señalaron al influencer Yao Cabrera de ser el culpable del amargo momento que vivió Caeli, aunque la youtuber se ausentó de las redes sociales luego de revelar su historia, el Yao hizo un video respondiendo a la mexicana.

STEPHANIE VALENZUELA

Aunque la modelo Stephanie Valenzuela es originaria de Perú, su caso fue un escándalo en México al involucrar al reconocido actor y cantante, Eleazar Gómez, quien fue novio de Danna Paola.

Eleazar fue detenido en México el pasado 5 de noviembre de 2020 por denuncias de agresión contra su pareja. En los primeros reportes de la prensa mexicana, la estrella de Televisa fue acusado de intentar estrangular y golpear a su prometida, su caso reventó las redes sociales luego de que se revelaran imágenes de las cicatrices que Valenzuela tenía en su cuerpo tras el altercado.

Quiero aprovechar las cámaras ya que muchas mujeres me van a ver, quiero decirles que denuncien, no se queden calladas. Yo confío plenamente en la justicia mexicana. Hoy más que nunca me han demostrado que nos pueden dar toda la seguridad para salvaguardad nuestra integridad. No tengan miedo de denunciar, expresó tras denunciar a Eleazar Gómez.

Valenzuela no fue la única víctima de Eleazar, tras su denuncia varias de sus ex novias sacaron a la luz los violentos episodios que vivieron durante su relación con el actor.



NATH CAMPOS

Uno de las denuncias más recientes es la de la youtuber Nath Campos, quien aprovechó su espacio en la plataforma de videos para hacer pública su historia de abuso sexual en manos de su colega influencer, Rix.

Hace unos años viví una situación de abuso y hoy les quiero compartir mi historia. Porque me lo debía y porque se lo debo a todas las que han vivido algo así. Gracias por escucharme, publicó en sus redes sociales como introducción al video.

Durante más de 47 minutos, Nath Campos relató no solo aquella agresión, sino todo el tormento que le tocó vivir después. Siguió trabajando junto a Rix en numerosos proyectos, ya que ambos tenían la misma agencia de representantes. Pese a contar lo que había sucedido, las promesas de la empresa de investigar y manejar el caso siempre fueron vagas y poco concretas. "Estuve en situaciones en las que me tocaba elegir a mí si trabajar o no trabajar porque Rix estaba involucrado", denuncia la joven.

El escándalo que se desató en redes sociales hizo que las autoridades tomaran cartas en el asunto y en cuestión de días Rix fue detenido.

IXPANEA

A raíz de que la youtuber Nath Campos publicó un video denunciando al influencer Rix de haber abusado sexualmente de ella, la también creadora de contenido Ixpanea se armó de valor para señalar públicamente a Yayo Gutiérrez.

En un video de casi 20 minutos, la joven de Mexicali habló de su relación con el youtuber, contó que Yayo acostumbraba a hablar con videollamada con ella, pedirle que se desnudara y tomar fotos y videos de la llamada sin su consentimiento. Mismas imágenes que guardaba en una carpeta con fotos íntimas de otras mujeres.

Él tenía una carpeta que se llamaba ´Fun´, Tenía muchísimas, muchísimas carpetas con nombres de chicas, de las cuales yo conocía a cuatro y eran youtubers en ese tiempo", explicó. "Yo nunca le dije nada a estas chicas. Yo en el momento lo único que hice fue borrar esa carpeta, contó.

Expresó su indignación de que el youtuber del canal "No Me Revientes" tuviera no sólo un video íntimo suyo, sino de otras mujeres sin importar si eran para uso propio. "Independientemente de que no lo pasara (a otras personas) y que era sólo para él, no me importa. (...) Me quedé traumada de por vida".



Aunque su video no tuvo tanta exposición como el de Nath Campos, su acusación contra Yayo Gutiérrez provocó que el influencer de "No me revientes" se alejara por un buen tiempo de sus redes sociales.

DANIELA BERRIEL

La actriz y conductora de televisión Daniela Berriel sacudió las redes sociales con su desgarradora historia donde involucró al actor Gonzalo Peña, quien se encontraba participando en la telenovela de Juan Osorio "¿Qué le pasa a mi familia?".

No sé si esta sea la red social adecuada para hablar de esto, pero es la única que tengo por eso decido hacer este video por aquí", la actriz decidió hacer pública su denuncia tras ser decepcionada por las autoridades: "La denuncia ya está puesta, la puse hace un año, justo el día que pasó y pues no ha pasado nada, ellos siguen libres y ellos siguen su vida como si nada hubiera pasado. Es más, me acosan, me mandan mensajes, explicó.

El pasado 5 de marzo, a través de un video en Instagram, Berriel hizo público que el 14 de marzo del 2020 fue violada en Acapulco, Guerrero por un hombre al que identificó como Eduardo Ojeda y acusó al actor de no haberla ayudado.

Gonzalo "P" fue detenido por las autoridades mexicanas y podría enfrentar entre 12 y 24 años de cárcel si es encontrado culpable como coautor del delito de violación.

