"No me da pena": Diana Golden por recibir despensa por covid-19

Ante la pandemia que se está viviendo por el covid-19, todos muchas personas alrededor del mundo han visto afectada su economía, como ejemplo está la industria del entretenimiento que han suspendido sus actividades de manera indefinida.

Ante esta crisis económica en la industria del espectáculo mexicana la ANDI o la ANDA estan apoyando a sus agremiados proporcionando despensas.

De acuerdo a Grupo Fórmula, la actriz Diana Golden acudió a recoger despensas de ayuda que distribuyen asociaciones antes mencionadas y cuestionada por su acción.

Captada por las diversas cámaras de los medios de comunicación, la primera actriz aseguró que de ninguna manera se siente avergonzada por pedir ayuda.

"No, ¿por qué me va a dar pena? Pena robar y que te cachen. Además es deliciosa la comida, ¿por qué me va a dar pena? Tengo cuatro meses sin trabajar como todos los actores".

Y aunque Diana Golden ya firmó un capítulo del programa unitario "Como dice el dicho", aun no le llega su pago.

"Mi amor, el que me critique que me lo dé o que me done croquetas al menos. No está mal pedir ayuda (...) De pena murió un burro en Cartagena, entonces ¿por qué voy a sentir pena de tener necesidad?".

(Azucena Uribe)