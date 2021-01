"No queremos dinero sucio": Lupita D´Alessio a agresores de su hijo

"No queremos dinero sucio": Lupita D´Ale...

Hace un poco más de un mes el hijo de la cantante Lupita D´Alessio, César D´Alessio denuncio mediante redes sociales que había sufrido una violenta golpiza y que iba a proceder jurídicamente contra sus agresores, pero al parecer días después retiro dichos cargos, ahora su madre dijo que no presentará cargos contra los responsables.

Recordemos que fue el pasado 16 de diciembre que el joven cantante, César D´Alessio fue supuestamente agredido por el equipo de seguridad de Arturo Montiel, quien fuera gobernador del Estado de México.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JARED LETO PERDIÓ SU PREMIO OSCAR: "ESPERO QUE ESTÉ EN BUENAS MANOS"

En ese momento también revelaron que el hijo menor de Lupita D´Alessio había tenido afectaciones en sus cuerdas vocales, además de requerir una operación en la nariz.

Sin embargo, la intérprete de "Hoy voy a cambiar" dijo en una entrevista a "Ventaneando" que agradece que su hijo está vivo y recuperándose, y no busca enfrentar alguna batalla legal contra estas personas.

Mediante la entrevista Lupita aseguró que le digo a César "seamos empáticos con esa gente César, tú estás aquí, estás con vida, no justifica nada lo que te hicieron, pero estás respirando".

También negó que alguno de su familia aceptara dinero de Montiel para no presentar la denuncia, pues fueron víctimas del abuso de poder y corrupción.

"Los D´Alessios no necesitamos hacer ese tipo de cosas y menos de dinero mal habido. Lo que le pasó a mi hijo fue un abuso de poder, fue corrupción. Mucha gente levantó las voces y fueron muertos (...) Mejor estar vivos", aclaró.

Además, aseguró que fue ella quien pagó la hospitalización y rehabilitación de su hijo, y todo lo que busca la familia es tener algo de paz.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿POR QUÉ ESTOS FAMOSOS NO TIENEN UNA ESTRELLA EN EL PASEO DE LA FAMA?

"No le pedimos dinero nada a nadie, yo le pagué sus operaciones a mi hijo, lo digo abiertamente y a mucha honra. No queremos dinero sucio, queremos paz, nada más. Él siempre ha trabajado, no se merecía lo que le hicieron", explicó.

"Dios hará justicia, no quiero hacer más nada, prefiero a mi hijo, así como está, vivo", enfatizó.

Lupita D'Alessio rompe el silencio sobre la brutal golpiza contra su hijo César y confiesa que tuvo miedo de perderlo. #Ventaneando ??



Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca UNO. ?? https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/uIKEvLoelk — Ventaneando (@VentaneandoUno) January 28, 2021

(Azucena Uribe)