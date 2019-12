"No se le puede decir nada a una mujer": Tras escándalo de acoso, Plácido Domingo asegura que los piropos ya son cosa de los años 30

"Nunca, nunca en mi vida he acosado a una mujer. No he aprovechado del poder que podía tener, eso no existe en lo absoluto y estoy completamente tranquilo sobre ese punto", esas fueron las declaraciones del tenor español Plácido Domingo, quien de igual manera dijo que ya no se le puede decir nada a una mujer y que los piropos ya son cosa de los años 30.

De acuerdo con El País, en agosto de este año, la agencia de noticias Associated Press reportó 20 casos de mujeres que acusaron al intérprete de haberlas acosado. Ante ello, el artista alega que incluso hasta hace dos años, podía hacer halagos a las personas.

A lo que yo me refería, como español, es que el uso del piropo, por ejemplo, qué buen traje traes, qué bien te ves, eso era algo que podías decir hace 30 años, incluso hace dos. Es que no se le puede decir nada a una mujer, afirmó Plácido en entrevista con el diario español.

Plácido Domingo afirmó que en otros grupos, "en otras partes" es de esta forma. Agregó que la mujer es "lo más extraordinario que ha creado Dios" que al provenir todos de una madre eso es lo "mejor que se puede decir" de ellas.

Defendió que jamás ha atacado a mujer alguna, ya que ello "no va con mi educación ni con mi manera de ser". Plácido ha asegurado que tampoco ha abusado de su posición en algunas organizaciones de ópera para afectar a algunas víctimas que lo han mencionado.

El artista es sujeto de una investigación por parte de la Ópera de Los Ángeles. Ante ello, Domingo asegura que no procederá en los tribunales, ya que esto "no es un caso legal" y esperará el resultado de las pesquisas independientes.

