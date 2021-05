No solo JLo y Ben Affleck; estos famosos también han regresado con sus ex

Dentro de la farándula existen dos grandes fenómenos: las bodas que se realizaron en secreto y las parejas que parecen predestinadas a estar juntas a pesar de las dificultades. Justo en ese último punto, figuran los famosos que han tenido uno o varios momentos de "ruptura definitiva" y reencuentros, tal como lo que ocurrió recientemente con Jennifer Lopez y Ben Affleck, quienes fueron captados juntos tras la ruptura de la cantante con Alex Rodríguez.

Los titulares lamentaron cuando su amor acabó, pero, ¡oh sorpresa! en menos de lo que todos imaginaron ya estaban juntos otra vez. A continuación te presentamos 10 parejas famosas que se dieron una segunda oportunidad ¡Y funcionó!

JENNIFER LOPEZ Y BEN AFFLECK

Recientemente la pareja conocida como "Bennifer" desató la conmoción de los fans luego de que fueron vistos pasando un romántico fin de semana. La historia de la cantante de 51 años y el actor de 48 terminó en el 2006, entre el constante acoso de la prensa y la promesa de una boda que nunca llegó a ser. A mediados de los 2000 fueron uno de los romances de celebridades más populares por ello es que ahora que están aparentemente juntos otra vez todos esperan que ahora sí puedan vivir su amor plenamente.

CARDI B Y OFFSET

La cantante de 28 años y el rapero de 29 han tenido una historia de ir y venir que ha durado tres años. A finales del 2020, luego de una serie de supuestas infidelidades por parte del integrante de Migos, la también empresaria anunció que se divorciarían, sin embargo esto no duró mucho pues poco después ella misma aseguró que intentarían que funcionara por el bien de su hija, Kulture. Hasta ahora continúan juntos y no se han visto involucrados en escándalos de este tipo.

JESSICA BIEL Y JUSTIN TIMBERLAKE

Esta historia comenzó en 2007, cuando Justin y Jessica se conocieron en los Globos de Oro. El flechazo hizo lo suyo: iniciaron una relación formal y fueron fotografiados "derramando miel" en varias ocasiones.

Entre 2009 y 2011, la carrera de ambos propició un fuerte distanciamiento. La prensa comenzó a hablar de ruptura definitiva, en especial porque según el libro autobiográfico del cantante (Hindsight: And All the Things I Can't See in Front of Me), ambos habían acordado una relación abierta, es decir, ambos se "dieron permiso" de salir con otras personas.

A pesar de lo anterior, la pareja finalmente decidió comprometerse y ser exclusivos uno del otro en 2011. Tuvieron una increíble boda en Italia en 2012.

En 2019 su relación estuvo en boca de todos al salir publicadas unas fotos de Justin Timberlake de la mano de su compañera de reparto Alisha Wainwright con quien se mostraba en actitud cariñosa en Nueva Orleans. El actor y cantante pidió perdón en público a su mujer, Jessica Biel, y después de un tiempo alejados de los focos, el matrimonio sigue unido y son felices. La pareja recibió la llegada de su segundo hijo en 2020, aunque todo lo mantuvieron en secreto.

KATE MIDDLETON Y WILLIAM, PRÍNCIPE DE GALES

Pocos recuerdan la historia de la breve ruptura de esta pareja (y por supuesto no es un tema de conversación que agrade a la reina Isabel), pero incluso Kate y el príncipe William se dieron "un tiempo" antes de comprometerse.

Su historia de amor comenzó en 2001, cuando ambos ingresaron a la licenciatura en Historia del Arte en la Universidad de Saint Andrews, en Escocia.

Los amigos de Kate eran cercanos a los amigos de William, así que era cuestión de tiempo para que coincidieran en alguna fiesta o materia de la escuela.

Y así fue: en 2002 la relación entre ambos se hizo oficial. No obstante, en 2007 tuvieron un disgusto durante su fiesta de graduación. La prensa inglesa especulaba el regreso de un interés amoroso del príncipe: Jecca Craig, lo que disgustó profundamente a la ahora duquesa de Cambridge.

La ruptura duró dos meses, pero cuando las cosas se aclararon, la pareja retomó su relación y permaneció estable hasta 2010, cuando viajaron juntos a África. Ahí William entregó el anillo de compromiso a Kate.

Como curiosidad, existe una película producida por la cadena Hallmark en la que puedes ver más detalles de aquel romántico momento: William & Catherine: A Royal Romance

Luego de una espectacular boda en 2011 y tres hijos pequeños en la actualidad, el resto es historia.

KHLOÉ KARDASHIAN Y TRISTAN THOMPSON

La historia de la Kardashian y el basquetbolista de 30 años es muy bien conocida en el medio; él engañó a la empresaria de 36 años en repetidas ocasiones y ella, por el bien de su hija en común, lo ha perdonado más de una vez. Actualmente se encuentran juntos, sin embargo el jugador de los Boston Celtics se vio envuelto en la polémica luego de que Sydney Chase aseguró que habían mantenido un romance. Los fans de Khloé lo único que quieren es verla feliz, sin embargo muchos se preguntan si vale la pena luchar por este amor.

OSVALDO BENAVIDES Y ESMERALDA PIMENTEL

La pareja de actores latinos se conoció en el 2017 y por tres años fueron una de los romances consentidos de la pantalla chica. Anunciaron su separación en el año 2020, diciendo que habían quedado como buenos amigos. Las esperanzas de los fans revivieron el pasado mes de marzo cuando confirmaron a través de las redes sociales que volverían a intentarlo.

JUSTIN Y HAILEY BIEBER

Actualmente son inseparables, sin embargo hubo un tiempo en el que los famosos estuvieron distanciados. Su romance inició hace aproximadamente 10 años, cuando eran adolescentes, en ese entonces Bieber tenía una relación intermitente con Selena Gomez que terminó definitivamente en el 2018. Cuando Hailey y el intérprete de "Yummy" se dieron otra oportunidad y decidieron que lo harían en serio por lo que llegaron al altar.

(Imelda Téllez)