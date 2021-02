No solo The Weeknd, estos artistas se presentarán en el Super Bowl LV

No solo The Weeknd, estos artistas se pr...

Super Bowl XL: Además de The Weeknd estos artistas darán show (FOTOS DE INSTAGRAM)

La final del Super Bowl es de los eventos más importantes del año, pero no solo por el ámbito deportivo, sino también por el del espectáculo, durante el medio tiempo la cancha de futbol americano se convierte en un codiciado escenario de talla internacional, leyendas como Michael Jackson y Madonna han protagonizado este espectáculo, es por eso que los ojos del mundo están puestos en este histórico momento deportivo.

El pasado 2020 le tocó a Jennifer López y a Shakira ponerle ritmo a la final de la NFL, este 7 de febrero The Weenkd es el encargado del show de medio tiempo del Super Bowl LV, donde los Tampa Bay Buccaneers se enfrentan a los Kansas City Chiefs.

Aunque se espera que el intérprete de "Blinding Lights" tenga invitados en el escenario, su show no será el único alrededor de esta final deportiva, otros artistas se presentarán en una magna fiesta digna de ser recordada.

ARTISTAS QUE SE PRESENTARÁN EN EL SUPER BOWL LV

Green Day

El sábado 6 de febrero, Green Day protagonizará la gala de los premios NFL Honors con su música. Según informa Billboard, lo harán con una "actuación épica". Pero eso no es todo.

Miley Cyrus

Sí, la intérprete de Midnight Sky también se unirá a la fiesta musical y deportiva del año para los fans de la NFL. En concreto lo hará en el evento TikTok Tailgate, y por una buena causa. Ofrecerá un show especial para todos aquellos sanitarios vacunados que luchan a diario para frenar el virus. Comenzará a las 20:30 horas del domingo 7 de febrero en España.

Diplo y Migos

Shaquille O'Neal presentará un evento en el que enfrenta a diversos artistas: The SHAQ Bowl. Entre ellos se encuentran el DJ Diplo y el grupo de trap Migos. Los dos equipos deberán superar diversos retos, aunque también habrá espacio para la música. DJ Diesel, que es el propio Shaquille, Migos y Jack Harlow son algunos de los que se encargarán de traer los hits musicales. Comenzará a las 21:00 horas del domingo 7 de febrero en España.

The Weeknd

Por supuesto, el que se encargará de poner el broche a la noche será The Weeknd. Aunque aseguró que lo hará solo, desmintiendo así los rumores de la aparición estelar de Rosalía, entre otros. El artista repasará algunos de sus grandes hits después de haber lanzando su álbum recopilatorio "The Highlights". De momento, y como ya es tradición, se desconocen más detalles al respecto; The Weeknd asegura que se han centrado en ofrecer una "experiencia cinematográfica" a todos los que están en casa. Además, ha puesto siete millones de dólares de su bolsillo para conseguirlo.

Si lo tuyo no son los deportes y solo esperas el show de medio tiempo, The Weeknd estará presentandose al rededos de las 17:30 horas, tiempo del centro de México.

Christina Aguilera y Alicia Keys

Después de la Super Bowl llega la afterparty y, por supuesto, estará protagonizada por la música. Alicia Keys, Brandi Carlile, Brittany Howard, H.E.R, Christina Aguilera, Luke Bryan, y muchos más, serán los encargados de traerla. Y lo harán también por una buena causa, que es la de donar recursos a todos los pequeños negocios que han sido afectados por la pandemia. El evento comenzará a las 5:00 horas del domingo 8 de febrero en España.

Otros artistas como Jammie Allen, Matt Stell y Chris Bandi se unen a la fiesta protagonizando el evento en streaming LiveXLive el sábado 7 de febrero.

Con información de Los 40.

(Aline Núñez)