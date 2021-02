"No tenemos dinero": aseguro hermana de Ricardo Crespo para su defensa

"No tenemos dinero": aseguro hermana de ...

Hace unos días la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México publicó un comunicado de prensa para confirmar el arresto del actor Ricardo Crespo después de que su esposa lo acusara de abuso sexual a su hija de 14 años.

En el comunicado también señalaron su vinculación a proceso por cargos de corrupción de personas menores de edad agravado.

Recordemos que, tras el anuncio de su proceso, el actor está retenido en el Reclusorio Sur y su familia busca la manera de ayudarlo.

Uno de sus familiares dio una entrevista para el programa "Ventaneando", hablamos de la hermana de Ricardo, Viviana Crespo, habló sobre las acusaciones hacia él y cómo lo ha vivido desde que lo detuvieron.

En primer lugar tuvo que aclarar que no tiene permitido decir mucho sobre el caso por cuestiones legales: "No puedo hablar mucho, no puedo decir mucho".

Al mismo tiempo, estaba de acuerdo con que la buscaran a ella y a la familia del actor para saber su versión de los hechos: "Mira, la verdad estoy con mil cosas. Me han hablado desde ayer, ¿cuántas personas quieres? O sea, todas. Yo te agradezco totalmente que me hablen para preguntar".

Detenido antes

De acuerdo con declaraciones de Viviana, su hermano estaría detenido desde hace días: "Ricky está en el reclusorio desde hace una semana y media, pero pues no te puedo decir más ahorita. Yo lo único que quiero es que todo salga...".

La hermana de Ricardo "N" se mostró acongojada por la situación en la que el actor está envuelto, de alguna manera implicaba la inocencia de su familiar y sólo tiene la esperanza de que puedan resolver todo el asunto.

Sin dinero

"Yo lo que quiero es que todo salga a la luz para que él tenga tranquilidad allá adentro, que pueda salir y que todo el tema que se tenga que hacer".

Sin embargo, Viviana expresó que la situación es difícil para la familia, puesto que el seguimiento del caso les está costando mucho dinero, mismo con el que no cuentan y no poseen algún apoyo: "Estamos en mucha desventaja porque nosotros no tenemos dinero".

Además, mencionó de manera vaga a las personas que ahora mismo llevan a cabo las acusaciones en contra de Ricardo "N" y aseguró que tenían muchas posibilidades de salirse con la suya.

"Por el otro lado, (ellos) tienen mucho poder y mucho dinero y muchos conectes. Entonces eso es lo que estamos viendo y no te puedo decir nada más".

(Azucena Uribe)