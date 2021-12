Nodal se disfrazó para ir al cine a ver "Spider-Man No Way Home" con Belinda

Una de las películas más esperadas de superhéroes es la de "Spider-Man No Way Home" que ha causado gran euforia alrededor del mundo, muestra de ello fue lo que hizo el cantante Christian Nodal para poder ir al cine y disfrutarla.

Christian Nodal sorprendió a sus seguidores de redes sociales al revelar que, tras poco más de un año de relación, fue al cine con Belinda por primera vez.

Pero no fue a ver cualquier película, vio "Spider-Man No Way Home", por lo que el cantante decidió portar un atuendo considerado como el primer disfraz del superhéroe en la pantalla grande.

Durante la noche de ayer, el intérprete de "No te contaron mal" subió a sus historias de Instagram una fotografía y un pequeño video de su primera visita al cine junto a su prometida. La pareja sucumbió ante la película del momento, la cual superó a Avengers Endgame en la preventa de boletos en México y ya cuenta con grandes ganancias a tan solo una semana de su estreno.

Antes de partir rumbo a la sala de cine, Nodal se tomó una foto frente al espejo de un armario, donde presumió la sudadera que compró para la ocasión. La prenda es una recreación del primer disfraz que portó Tobey Maguire en Spider-Man, la cual incluyó el pasamontañas que "Peter Parker" usó para resguardar su identidad en su combate de lucha.

"Adivinen a donde voy", escribió el cantante sobre la imagen. "La mejor pareja por los siglos de los siglos amén", añadió en referencia a su relación con Belinda.

Christian Nodal completó su outfit con un pantalón de mezclilla, un guante rojo y unos tenis del mismo color. Más adelante, el sonorense compartió un video que grabó junto a la actriz dentro de la sala de cine, donde se pudo apreciar a la feliz pareja mientras esperaban a que comenzara la cinta. Durante el fragmento audiovisual, el joven interprete llevó puesto el pasamontañas, mientras que Belinda simuló lanzar telaraña.

"Nuestra primera vez en un cine", añadió Nodal sobre la imagen con el tema principal de Spider-Man No Way Home de fondo y Belinda no publicó nada al respecto en sus redes sociales.

Christian Nodal y Belinda son una de las parejas más populares del momento y actualmente en planes de boda. Los cantantes se coincidieron en La Voz México, un reality show de canto donde ambos figuraron como coach. Según contó el sonorense en una entrevista para El gordo y la flaca, comenzó a sentir atracción por la artista española cuando comenzó a frecuentarla como parte del programa.

"Pues estábamos juntos en un programa de televisión y a mí me daba, siempre que la miraba, pánico escénico, sabes, como cuando me subí la primera vez a un escenario y quería esconderme detrás de todos y no podía ser yo en frente de ella y nunca me había pasado con una mujer, porque ella impone demasiado", explicó el cantante.

El intérprete de Botella tras botella relató que en una ocasión invitó a Belinda a su casa para ensayar y ya en el lugar no pudo aguantar más y le declaró su amor robándole un beso. Cabe mencionar que durante la misma charla, Nodal se declaró fan de las telenovelas infantiles que hizo la actriz cuando era una niña.

"Entonces hasta el final de show fuimos a ensayar a mi casa y dije yo: ´Es ahora o nunca´ y le dije: ´Tú no te vas a ir sin que te robe un beso´ ella dijo: ´No, no´ y yo: ´Sí, sí´, y de ahí ha sido súper bonito, súper romántico, le compuse una canción y se la cante esa misma noche", aseveró el cantante.

