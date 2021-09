Noelia reveló que Ninel Conde intentó tirarla de un escenario

Como dicen en mi país, así cualquiera, agarras el trabajo de otro para grabarlo. Ustedes vieron que yo de niña trabajé dos años esa canción con el sudor de mi frente y luego, así cualquiera, Se esperó cuatro años, no 10, cuatro años para grabar el éxito de otra persona. Y otra cosa, si no lo puedes mejorar, no lo toques, es una aprovechada.