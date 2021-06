"Nos drogamos todos": Bárbara de Regil responde con sarcasmo a Gustavo Adolfo

Hace una semana el periodista Gustavo Adolfo Infante aseguró que Bárbara de Regil usaba drogas, pues reveló que había llegado a una entrevista en estado inconveniente, ahora la actriz mexicana por fin rompió el silencio y así respondió a la fuerte declaración que hizo el periodista de Imagen TV.

Bárbara de Regil utilizó Instagram, pues fue ahí en donde uno de sus fans le cuestionó lo dicho por Gustavo Adolfo Infante.

"Ya no saben ni qué inventar ¿qué hueva no?", escribió en primera instancia.

Pero esto no fue todo pues minutos más tarde Bárbara de Regil publicó otro video en donde de forma sarcástica admitió que sí usa drogas pese a que lleva una vida muy saludable y llena de actividades e incluso le pidió a su esposo Fernando Schoenwald que hablara al respecto.

Después de volverse viral por darle un cabezazo a su mamá, #BárbaraDeRegil hace frente a las críticas y asegura el contenido de sus redes sociales es ayudar.

"Me levanto a las 5 de la mañana, me drogo, hago ejercicio, después como sano porque me gusta ese equilibrio y después me voy a trabajar 12 horas y es más... mi amor ¿qué hacemos en familia?", dijo Bárbara.

"Nos drogamos todos", respondió el abogado y la actriz se echó a reír.

GUSTAVO ADOLFO INFANTE REVELA QUE BÁRBARA DE REGIL SE DROGA

Recordemos que Gustavo Adolfo Infante aseguró que Bárbara de Regil llegó drogada a una sesión fotográfica y detalló que: "La sesión de fotos se canceló y yo me enojé mucho con ella, y desde entonces no nos hablamos. Ahora que la señora es "Lady Cabezazos" la critiqué un poco, pero a mí no me habla, mejor así".

"A mí sí me escribió diciendo: 'Qué lamentable estar criticando a la gente todo el tiempo'.... La verdad es que no, amo mi trabajo, me encanta lo que hago, hablamos bien de muchas personas, pero en tu caso perdón que no comparta cómo te llevas con tu mamá, ni yo ni mucha gente, señaló Joanna Vega-Biestro".

