Novia de Octavio Ocaña cierra Instagram, la relacionan con la muerte de "Benito"

La novia de Octavio Ocaña, Nerea Godínez eliminó su cuenta de Instagram después de que recibiera varios ataques de usuarios de redes sociales, quienes aseguraban que sólo se estaba aprovechando del actor.

BRITNEY SPEARS ATACA A CHRISTINA AGUILERA POR "NEGARSE A HABLAR" SOBRE SU CASO

Recordemos que la prometida del comediante que le dio vida a "Benito Rivers" ha ganado popularidad en los últimos días, debido a que ha comenzado a compartir detalles de la vida privada del famoso en sus redes sociales.

Nerea Godínez ha compartido algunas fotos y videos de cómo era Octavio como novio, como hijo y papá, pues hay que recordar que la novia del intérprete ya tiene un pequeño.

Sin embargo, así como hay mucha gente que la apoya y le manda mensajes de aliento para superar su pérdida, hay otros usuarios que han comenzado a criticarla duramente por compartir de forma constante información personal de Ocaña, y argumentan que sólo quiere fama.

Nerea Godínez elimina su cuenta de Instagram tras los ataques

Para sorpresa de todos, Nerea Godínez tomó la sorpresiva decisión de eliminar su cuenta de Instagram, algo que llamó la atención de los muchos seguidores que había adquirido en los últimos días.

Hace unos días, Nerea contestó a los comentarios que la atacaban y adelantó que eliminaría sus redes sociales, sin embargo, la joven siguió publicando imágenes y videos del actor que le dio vida a "Benito Rivers", como, por ejemplo, la que reveló hace unos días en donde la estrella de televisión está pidiendo su mano; incluso horas antes subió una foto en donde aparecían Bertha y Octavio Pérez, hermana y padre de su difunto prometido.

"Ya no aguanto yo. Yo sé que tengo que ignorar a todo este tipo de personas, me lo ha dicho mucha gente, pero ya no puedo y mucho menos puedo quedarme callada, entonces pues voy a dejar de subir cosas por un rato y de salir en prensa y todo porque ya no puedo más", dijo en aquel video la joven.

Familia de Octavio Ocaña defiende a Nerea Godínez

La prometida de Octavio Ocaña ha recibido el apoyo de la familia del actor, quienes han salido en su defensa y han indicado que no era una persona aprovechada. Incluso Bertha, hermana del comediante, ha declarado que le brindaran su ayuda pese a que el joven intérprete ya no está.

CARMEN SALINAS QUEDA FUERA DE "MI FORTUNA ES AMARTE" LA SUSTITUYE MARÍA ROJO

La familia no son los únicos que han salido a interceder ante estos ataques a la joven, también algunos fans de "Benito" han hecho cuentas para pedir que detengan el "hate" en su contra y que la dejen vivir su duelo como a ella le convenga.

(Azucena Uribe)