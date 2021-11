Novia de Octavio Ocaña negó estar involucrada con la muerte del actor

Nerea Godínez estalla contra las publicaciones en Instagram en las que la acusan de haber vinculado al protagonista de "Vecinos" con "gente que no debía" (FOTO TOMADA DE IG @nerea.gogo)

Nerea Godínez, la novia del fallecido actor Octavio Ocaña, negó estar involucrada con la muerte del actor, la joven reaccionó en sus redes sociales contra las publicaciones de la cuenta de Instagram elgatovidente, que la que señalaron que estaba presuntamente involucrada con la tragedia ocurrida al protagonistas de "Vecinos".

Una publicación en Instagram de la usuaria de Monterrey llamada "Gato Vidente" asegura que Nerea Godínez vinculó al actor con gente "que no debía", e incluso ella misma se relacionó "con una persona de dudosa procedencia", de lo cual tenía conocimiento el padre de Octavio Ocaña.

Aunque venían de mundos distintos, (Nerea) logró entrar en su círculo, pero así mismo Octavio al de ella. Lo involucró con gente que no debía. Nerea venía de muchas relaciones y entre esas tantas pasiones, hubo una persona con la que se involucró de dudosa procedencia. Nar... Situación que los mantenía al límite y situación que el padre de Octavio conocía, indicó en sus historias de Instagram.

Señaló que Octavio Ocaña tenía un carácter bronco porque sentía el respaldo de su padre y amigos, pero al final la situación la rebasó, pues el actor huyó por temor a ser secuestrado o descubierto, pues tenía por su vida, ya que "sus pasos a últimos meses no eran los correctos", pues decidió hacer amistades y negocios "con quien no debía" y recibía muchos beneficios económicos.

"Alguien muy cercano a él planeó detalladamente este suceso tan trágico y lamentable. Octavio fue víctima de una traición por parte de alguien muy cercano a él, ese disparo no fue accidental, alguien lo atacó", señaló la vidente.

En efecto, Octavio tenía un arma cerca, misma que fue usada para dañarlo, todo debidamente planeado. Hubo un forcejeo, una lucha con el arma, salió el disparo para después acomodarlo, tuvieron el tiempo y la manera de hacerlo, si, los policías fueron siguiendo órdenes superiores. N... lamentablemente, afirmó.

Relató que Ocaña estaba en un estado inconveniente, bajo los influjos del alcohol y las drogas. Además, se alteraba fácilmente, tenía un carácter muy temperamental. "El que los policías le hicieron el alto, al principio fue casualidad", afirmó.

"Veo que momentos antes de iniciar esa persecución, él salía de una reunión con estas personas que no debió involucrarse, hubo alguna diferencia o situación, se alteró y se retiró, razón por la que decidió no pararse, temía represalias, un secuestro, que lo hubieran acusado o visto y prefirió no hablar".

Destacó que los dos hombres que lo acompañaron fueron amenazados al escuchar quién estaba detrás de su muerte.

La familia de Octavio no buscará información, más allá, pues están plenamente conscientes de qué se trató y más su padre, podrán culpar a la policía, a la fiscalía, pero de manera superficial, no veo que exijan justicia y hagan un movimiento mediático. Televisa y otras televisoras se encargarán de jamás permitir salga a la luz la triste realidad, que fans y el público no quieren ni imaginar, en la que Octavio se veía involucrado, amistades y sus últimas decisiones, y que su familia, veo, está consciente, aseguró.

Lamentó que tras su muerte lucrarán con su imagen, pero también saldrán a la luz muchas versiones de allegados que dejarán ver una realidad que se quiere aceptar, "pero la verdad completa no se sabrá" porque "hay gente muy poderosa detrás de esto, los que mueven este país y toda su violencia".

¿CÓMO SE RELACIONA NEREA GODÍNEZ CON LA MUERTE DE OCAÑA?

Según "Gato vidente", la pieza importante en este caso es Nerea Godínez, pues ella conoce y sabe quién y por qué fue la muerte de Ocaña, pero no hablará. "La traición hacia Octavio difícilmente se sabrá", sentenció.

El haber coincidido con ella solo le trajo desgracia, mucho la amó, pero definitivamente eran dos mundos con amistades muy diferentes. Hay otra persona allegada a él, donde ambos están involucrados, comparten información y secretos turbios.

Criticó que "en medio de su dolor" hizo menciones en redes sociales a cuentas como @entrefuegos y @dannyorihuela o fotografías antes de salir con el mensaje: "Ya vamos a ti papi".

Y luego señaló: "Y en medio de tanto caos y dolor ya salió la primera persona que lo acusa y asegura que Octavio andaba mal, algo que de inmediato borró, pues no es cualquier persona que lo posteó y ante tan prueba no se puede seguir descartando que la novia tiene información privilegiada que no dará, pues tiene la protección de un familiar de Octavio. Antes de que sepa esa traición buscarán culpar a uno de los hombres que lo acompañaban o la versión falsa de la fiscalía", afirmó.

Ese hombre, dijo, es la ex pareja y el padre del hijo de Nerea, novia de Octavio, quien publicó parte de una nota informativa de Carlos Jiménez y le colocó las palabras: "para los que tenían duda si era delincuente o no. Pues sí". Después lo borró.

¿CÓMO ERA LA RELACIÓN ENTRE NEREA Y OCTAVIO ?

Destacó que la relación de Nerea y Octavio fue fugaz pero intensa. El estaba muy enamorado, pero ella no tanto, aunque sí lo quería, pero veía en la relación una forma de establecerse en lo económico, sentimental y social, "algo que deseaba obtener a toda costa".

Indicó que supo ganarse al padre y a sus cuñadas, pero no a su suegra que "en el fondo siempre supo que algo en ella estaba mal". No así el padre, quien en un video compartido por "Gato vidente" la llamó: "mi reina" y que fue lo mejor que le pudo pasar a Octavio y a él.

"Conforme avance el tiempo, las hermanas y la madre de Octavio se darán cuenta de la clase de persona que es y de muchas situaciones más.

"La relación que lleva con su suegro es muy cercana. El la tiene en una estima muy alta. No se ha dado cuenta de la clase que persona que es. Le dará su total protección y apoyo. Veo que ambos tienen algo. Comparten ya sea un secreto, información, pero hay algo más y la cuidará", añadió.

La señaló de ser una mujer inestable emocionalmente porque tenía un novio cada año y la mayoría le daba el anillo de compromiso al poco tiempo de relacionarse. A todos les decía que eran el amor de su vida. Entre 2016-2017 fue su relación más "estable", con el padre de su hijo. "Lamentablemente tampoco logró hacer vida y también le dio el anillo de compromiso".

Entre 2019-2020 tuvo otra relación a quien también le dijo que era su gran amor y se lo debía todo. Y en 2021 llegó a la vida de Ocaña.

Muy incongruente su camino de vida, pero definitivamente, al final, todo se acomoda. Mientras tanto, solo nos queda aprender de lo sucedido, indicó y aseguró que, aunque la muerte del actor la afectó, no la marcó de por vida, y que, dentro de 6 u 8 meses tendrá otra relación.

Es tan egoísta y materialista que, después de este trágico sucedo, sacará el mayor provecho. Comenzará a ser más fuerte en redes sociales, pues la gente ciegamente le ha dado apoyo y fama, algo que aprovechará al máximo y no dejará de lucrar con la imagen de Octavio y lo que fue su relación.

Su "predicción" es que se volverá influencer, participará en programas y entrevistas. "Se hará la víctima constantemente. Se podría hablar de un posible embarazo. Se le verá muy activa creando contenido y pasados 6 u 8 meses, como máximo, o antes se le verá involucrada con otra persona. Para ese entonces ya tendrá suficientes borregos que la sigan defendiendo, pero siempre su idea será estar dando de qué hablar, pues le encanta tener el protagónico.

¿QUÉ RESPONDIÓ NEREA GODÍNEZ?

Al respecto, en su cuenta de Instagram, donde fue criticada por grabar el video acostada, sin ropa, cubierta con una cobija, Nerea dijo que le daba mucha rabia ese video, pero no quiere que la sigan atacando. Reconoció que lo publicado por "Gato vidente" la llevó "al límite".

Quiero que sepan que me tiene bloqueada, yo me enteré de toda esta información no por la foto que acaba de subir, sino por mi familia, por mis amigos que lo vieron ¿no? Si tuviera algo de cierto pues para qué bloquearme ¿no?, señaló.

Pidió no creer "toda esa porquería que sacan, que inventan" y aseguró que no es culpable de nada y no tiene malas amistades. "Si quieren vayan a ver al talaverito, me entrevistó y ahí platicamos un poquito".





(Imelda Téllez)