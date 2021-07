Novia de Vicente Fernández Jr. acusada de secuestro y asesinato; así responde

La novia de Vicente Fernández Jr. se defendió tras ser señalada por su ex cuñada (FOTO TOMADA DE IG @marianagp01)

De nueva cuenta, Mariana González, novia de Vicente Fernández Jr., está en medio de la polémica, tras ser acusada de secuestro y asesinato.

Quien hizo los señalamientos en su contra fue Lilia Yolanda Arriola Pérez, pues asegura que la influencer asesinó a su hermano Carlos Mauricio, quien fuera amante de Mariana en el pasado.

LA TRAGEDIA

De acuerdo a Lilia, el romance entre Carlos y Mariana tuvo que ser secreto, ya que era un hombre casado. Él vivía en Monterrey y cada semana, viajaba a Tepatitlán para visitarla, lo cual no habría representado tanto problema ya que era un empresario adinerado.

Sin embargo, la tragedia comenzó tiempo después de que Mariana le pidiera a Carlos separarse de su esposa, algo que él no quiso hacer y que provocaría la furia de la influencer.

El 15 de octubre de 2016, Mauricio cumpliría 15 años de casado y Mariana se enteró de que él se iría de viaje con su esposa; obviamente se enojó mucho y se pelearon, él trató de encontentarla, pero extrañamente sucedió la tragedia, contó.

Trágicamente, Arriola fue secuestrado poco tiempo después, y aunque la familia pagó el rescate de 190 millones de pesos, lo encontraron sin vida.

"Justo dos días antes de irse de viaje con su esposa, afuera de su domicilio Mauricio fue secuestrado, llegaron dos camionetas y se lo llevaron", comentó. "Lamentablemente el 26 de octubre, mi hermano fue encontrado sin vida en Allende, Nuevo León, donde fue ejecutado; había sido torturado y fue estrangulado".

SERÍA CITADA A DECLARAR

Lilia dijo que muy pronto las autoridades podrían mandar a citar a Mariana para que declare por el caso de su hermano, pues sospecha que ella fue una de las involucradas en el delito.

Mariana se ha dado la gran vida, pero hay una carpeta de investigación, porque un homicidio se persigue de oficio y no se cierra, en donde podrán citar a Mariana para que explique porqué dejó de hablarme y con qué dinero salió del país, pues una boutique no te da para esos lujos. Por eso tengo la sospecha de que ella tuvo que ver en el secuestro y en la muerte de mi hermano, declaró.

MARIANA GONZÁLEZ REACCIONA A LAS ACUSACIONES DE SECUESTRO Y ASESINATO

La llamada "Kim Kardashian de México" reaccionó a la entrevista que concedió la joven a la revista TV Notas, donde aseguró que la famosa estuvo detrás de la muerte de su hermano, Carlos Mauricio Arriola Pérez.

Por medio de sus historias de Instagram, envió varios mensaje en el que no mencionó directamente a Lilia, pero sí dio a entender que las personas buscan crear una imagen falsa de ella.

¿Qué va a decir la gente? La pregunta que ha arruinado más sueños que cualquier otra cosa", dijo en un primer mensaje.

"No podemos hacernos cargo de lo que la gente se imagina sobre nosotros", "No sufro de amnesia, solo me acuerdo de lo bonito y de lo que quiero acordarme. Se llama memoria selectiva y es muy saludable tenerla", puede leerse en sus historias de Instagram.

(Imelda Téllez)