Novio de "YosStop" sale a defenderla: "Esta acusación es tan incongruente"

Yoseline no publicó, no almaceno, no comercializó, no distribuyó, no difundió el video en cuestión; Yoseline no conoce a ninguno de los involucrados, Yoseline obviamente no estaba presente el día que grabaron ese video, Yoseline no tiene nada que ver con esta situación, es completamente ajena. Yoseline solamente habló de un tema que ya era viral, se expresó y por eso la están acusando el día de hoy, mencionó el novio de la celebridad de internet.