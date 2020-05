Nueva y polémica teoría, Michael Jackson y Bruno Mars son familia

El talento de Bruno Mars como cantante y bailarín ha despertado una alocada teoría entre sus fans y seguidores del Rey del pop, Bruno y Michael Jackson son familia, específicamente padre e hijo.

De acuerdo con MDZ, la vida de Michael Jackson estuvo llena de misterios, pero en los últimos meses han señalado uno en particular, se trata del supuesto parentesco que existe entre el Rey del pop y Bruno Mars, fans de ambas estrellas musicales se han encargado de recabar pruebas que demostrarían que el intérprete de "That´s What I like" es el hijo "perdido" de Michael.

La primera prueba está basada en el nombre real de Bruno Mars, Peter, que se asocia directamente con el fanatismo que Michael tenía con el personaje "Peter Pan".

Como segunda prueba señalan que el mismo Michael Jackson reveló en una entrevista que tenía un hijo mayor no reconocido, nunca mencionó nada más sobre el tema para protegerlos a él y a su madre.

Por otra parte está el parecido físico y artístico, Bruno Mars es muy parecido a Michael Jackson antes de padecer vitíligo. Además, su talento artístico es comparado con el del rey del pop por sus propuestas musicales y su habilidad en la pista de baile, lo que hace pensar que "todo cuadra".

Otro dato es que Bruno Mars fue aceptado en sello discográfico de Michael Jackson el mismo año en que murió el rey del pop.

Para alimentar más la teoría, hay quienes afirman que el día del funeral de Michael Jackson, Bruno Mars estuvo presente.

Ya con todas las cartas sobre la mesa queda la comparación de los fans, en una de las publicaciones de Bruno en Instagram, el cantante aparece junto a Janet Jackson y sus seguidores no dejan de comentar que hay un increíble parecido con la hija de Jackson.

¿Será verdad todo esto?

(Aline Núñez)