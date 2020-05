Nutriólogo desenmascara la proteína de Bárbara de Regil: "No cumple"

Aries Terrón expuso los resultados de un análisis del suplemento Loving It, producto lanzado por la actriz mexicana (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

La actriz Bárbara de Regil es conocida por sus videos de ejercicio y su compartir su vida saludable en sus redes sociales que comparte con sus seguidores de redes sociales, pero hace unas semanas relanzó al mercado uno de sus proyectos en los que estuvo trabajando arduamente, se trata de su proteína en polvo llamada "Loving It", la cual resultó un éxito rotundo pues en cuestión de horas se agotó el producto, ahora una nutriólogo aseguró que dicho producto no cumple con las especificaciones que señala en su etiquetado.

De acuerdo a Grupo Fórmula, no todas son excelentes noticias en relación a la proteína de Bárbara de Regil, pues al ser sometida a un estudio de laboratorio, esta no arrojó buenos resultados ya que no cumple con las especificaciones que señala en su etiquetado.

El encargado de realizar el análisis fue Aries Terrón, nutriólogo, entrenador personal y youtuber quien envío el producto de la actriz a un laboratorio mexicano que cuenta con las acreditaciones de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Entidad Mexicana de Acreditación.

De acuerdo con el nutriólogo Aries Terrón sus primeras observaciones se basaron en los aminoácidos que contiene, los cuales según afirma, es "algo negativo ya que es empleado para abaratar costos", además de que no tienen sentido en la composición de la proteína.

Aries Terrón también indicó que tiene adaptógenos que no tienen beneficios reales, pues aunque son considerados para mejorar el estado de ánimo y el sistema inmune, el problema es que no presenta la cantidad necesaria para conseguir estos beneficios.

Otro de los aspectos es que Bárbara promueve que su proteína es apta para veganos; sin embargo, "Loving It" contiene Vitamina D3, la cual proviene de una fuente animal, por lo que la ideal sería la Vitamina D2.

Sobre los resultados de laboratorio, Aries Terrón afirmó que estos no concuerdan con lo presentado en la etiqueta del suplemento pues en sodio asegura tener 200 cuando en los análisis arrojó mil 067; en proteína 84, mientras que el estudio dice que solo cuenta con 65.

En tanto que en carbohidratos digeribles dice tener uno, pero los estudios señalan que en realidad tienen 13.32, finalmente las calorías en la etiqueta se muestran 350 y en los resultados 313.44.

"Podemos ver en el análisis que tiene menos proteína, más carbohidratos y menos grasas de lo que nos reporta en la etiqueta, por lo tanto menos calorías, no es que sea algo positivo simplemente no contiene lo que nos reporta en la etiqueta según estos ensayos", señaló el nutriólogo.

Finalmente, Terrón dio su veredicto final afirmando que fue "pésima" la ejecución de la proteína de Bárbara de Regil y recargó la responsabilidad a las personas que la asesoraron durante el proceso.

"Bárbara de Regil me comentó que tres de sus amigas químicas fueron las que le ayudaron a formular Loving It, me parece que te asesoraron de forma errónea, los resultados hablan por sí solos o simplemente pasó algo por ahí.

"La ejecución fue pésima por todo lo que vimos y mucho más, yo creo que la responsabilidad recae en esas personas porque son las supuestas profesionales que te tuvieron que haber orientado de forma correcta", dijo.

