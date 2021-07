Nutriólogo exhibe el acoso que sufrió a manos de "YosStop"

Tras los señalamientos de Caeli en contra de Yoseline "N", surgieron nuevos testimonios que del acoso que ejerció la youtuber conocida como "YosStop"en contra de otras personas. Tal es el caso de Carlos Car Carli, un nutriólogo que aseguró haber sido víctima de burlas y acoso por parte de la creadora de contenido que se encuentra recluida en el penal de Santa Martha Acatitla.

Caeli destacó que en su momento, sufrió los señalamientos y burlas de Yoseline, cuando esta hizo una parodia de ella insinuando comportamientos sexuales y victimización; a raíz de ello, incluso Bárbara de Regil se pronunció en contra de la mujer señalada por Ainara Suárez.

Ahora, es un nutriólogo que responde al nombre en Twitter de Carlos Car Carli quien denunció abiertamente cómo fue el hostigamiento por parte de la creadora de contenido, indicó que aunque él no era una figura pública o alguien de renombre, "YosStop" incluso le hizo menciones en Twitter.

NUEVOS TESTIMONIOS CONTRA YOSELINE "N"

"Yoseline también me hizo un video, uno completo de 10 min con mi voz. Y no soy nadie en redes sociales apenas tengo 20k seguidores en Insta, se burló hasta más no poder. Recortó mis audios (los audios que le mande a un cirujano plástico de los shore)", expresó el nutriólogo.

El experto en nutrición acompañó su mensaje con el hashtag "También soy víctima de YosStop"; más adelante, el hombre comentó que gracias a lo que Yoseline expresó de él perdió pacientes, así como seguidores e incluso dejó de tener interés en permanecer en las redes sociales.

En el audio que filtro recortó la conversación para acomodarla a su conveniencia, burlándose completamente tanto a mi persona como de lo que creo con mis audios#tambiensoyvictimadeyosstop pic.twitter.com/D6SUy46pmS — Car (@CarlosCarCarli) July 28, 2021

"Tal vez está mal lo que diré, pero me siento bien sabiendo que esta lejos del internet en estos momentos. En el audio que filtró recortó la conversación para acomodarla a su conveniencia, burlándose completamente tanto a mi persona como de lo que creo con mis audios", mencionó Carlos Car Carli.

El nutriólogo ha recibido mucho apoyo por parte de los usuarios de redes sociales, ya que saben que sí surgió un video de poco más de 10 minutos, así como una campaña en Twitter donde lo etiquetó y a raíz de la cual comenzaron a surgir comentarios hirientes en su contra.

"A partir de ahí comencé a recibir mensajes de odio; mis pacientes que eran sus seguidores comenzaron a atacarme también", hizo hincapié el nutriólogo.

(Imelda Téllez)