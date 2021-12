Octavio Ocaña: acompañantes de "Benito" por fin revelan qué pasó con el actor

Han pasado casi dos meses desde que el actor Octavio Ocaña que daba vida a "Benito" en el programa "Vecinos" murió durante una persecución en el Estado de México y siguen saliendo algunas cosas a la luz sobre el caso, recientemente el nuevo equipo de abogados de la familia reveló la declaración extendida de los acompañantes del actor al momento de su fallecimiento.

CABALLOS MINIATURA, EL NEGOCIO DE VICENTE FERNÁNDEZ QUE LE DEJABA MILES DE PESOS

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante el nuevo abogado de la familia Ocaña, Francisco Hernández aseguró que los acompañantes de Octavio aquel 29 de octubre, ampliaron su declaración y esto fue lo que contaron.

Según las declaraciones del abogado de la familia indicó que en ningún momento el actor de "Vecinos" sacó el arma con la que instantes después se disparó, tal como aseguró la Fiscalía del Estado de México.

Aclaran qué pasó en la muerte de Octavio Ocaña

El abogado de la familia del actor, señaló que el sujeto que lo acompañaba en el asiento trasero de la camioneta en que murió, nunca vio que sacara el arma con la que supuestamente se quitó la vida.

"Ellos dijeron que jamás vieron que él se pudiera haber disparado, es más, incluso uno de ellos, el que iba atrás, dice que jamás vio que Octavio sacara un arma".

Asimismo, Hernández destacó que esta declaración cambia el rumbo del proceso de la investigación, pues se abren nuevas líneas para esclarecer qué pasó realmente el día en que falleció Octavio Ocaña.

PATI CHAPOY ANUNCIA SU RETIRO DEFINITIVO, DANIEL BISOGNO HEREDA "VENTANEANDO"

"Hubo una falla garrafal, que es precisamente que pasaron horas sin que llegaran los servicios periciales, esto qué significa, que durante horas no se resguardó la escena, no digamos del crimen, no se resguardó la escena. Diferentes personas participaron y manipularon la escena y eso puede ser que nos ocasione un daño irreparable; sin embargo, los peritajes están demostrando, precisamente, lo que no se alteró, lo que fue en su momento el cuerpo de nuestro querido Octavio, el arma de primer respondiente, esas cosas no se alteraron y estamos tratando de investigar científicamente que es lo que sucedió", aseguró el abogado.

Esperamos que pronto, la justicia logre establecer qué pasó realmente el día que murió Octavio, pero por lo pronto, seguiremos informando.

(Azucena Uribe)