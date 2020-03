Odalys Ramírez da positivo a coronavirus, confirma Patricio Borghetti

Esta mañana la conductora Odalys Ramírez informó que se había practicado la prueba del coronavirus COVID-19 después de que se detectaron dos casos positivos en Televisa.

De acuerdo a Infobae, Odalys Ramírez dio positivo a la prueba del COVID-19 e informó que se le agravó la enfermedad respiratoria por la que era tratada desde hace varios días a su regreso de un viaje a Madrid, España junto a su esposo Patricio Borghetti.

La presentadora anunció que está en espera de los resultados y también dio varios detalles de los estudios practicados para comprobar a un paciente positivo, así como del panorama que presenció en una unidad médica particular al interior de la Ciudad de México.

"Me acaban de hacer la prueba del coronavirus y después me van a hacer una placa de tórax para descartar algún daño en los pulmones. Esperemos que no sea y que sea negativa, pero si sí sale positiva prefiero saberlo con tiempo para tomar todas las medidas necesarias, más de las que he estado tomando", dijo en sus historias de Instagram.

"Es increíble la frustración que tienen los médicos y las enfermeras porque cada vez llegan más casos y no hay tantos equipos para atender el coronavirus. ´No me voy a morir de coronavirus´, no, probablemente no te vas a morir, pero si te empieza a faltar el aire y no hay unidades que te atiendan, ahí sí te la vas a pasar mal; entonces por favor ocúpense, si quieren no se preocupen, pero cuídense y tomen todas las medidas necesarias para que esto no se siga propagando", señaló la conductora.

Odalys junto a Patricio Borghetti mencionaron que siempre ha tenido debilidad con las vías respiratorias e incluso desde hace varios días sigue un tratamiento por un problema de alergia, pero su cuadro clínico se complicó cuando le faltó el aire hasta para hacer sus actividades cotidianas, como ejercitarse, caminar o sólo estar en reposo.

"La tos persistía, por lo que se tomó la decisión de realizarme la prueba por órdenes médicas del COVID-19. Desde el momento que llegas, te dicen que tienes que dirigirte a urgencias, no entré a consultorios ni a la recepción. Te piden que ingreses con un tapabocas y tratando de tener el menor contacto con la gente", indicó la presentadora mexicana.

Recordó que sus síntomas son similares a los de otras personas con las que conversó durante su estancia en la unidad médica.

Asimismo detalló cómo fue que le realizaron la prueba del coronavirus: "Es con hisopo súper delgadito. Te meten un hisopo en cada fosa nasal, te lo meten más profundo y en una dirección distinta que en la prueba de la influenza. Es una sensación muy incómoda porque además es tardado, te raspan alrededor y con otro hisopo te hacen un exudado faríngeo lo meten en un contenedor debidamente etiquetado y se lo llevan".

Según Odalys Ramírez, este tipo de prueba tiene un costo de 4,000 pesos en la unidad a la que acudió.

Recordemos que los primeros casos del coronavirus COVID-19 fueron detectados a finales del año pasado en Wuhan, China. Hasta ahora se contabilizan 220,691 pacientes alrededor del mundo y 8,957 personas han muerto a causa de este virus.

La Secretaría de Salud en México informó anoche que ocurrió la primera muerte en el país provocada por el COVID-19, se contabilizan 118 pacientes infectados por este nuevo virus y se está a la espera de los resultados de 314 casos sospechosos. Además ya fueron descartados 787 personas.

(Azucena Uribe)