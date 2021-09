Olivia Rodrigo, Justin Bieber, BTS ganadores de los MTV Video Music Awards 2021

Los MTV Video Music Awards 2021 (VMA´s) se llevaron a cabo este domingo 12 de septiembre en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York.

Por la alfombre roja desfilaron la actriz Megan Fox, el rapero Machine Gun Kelly, Camila Cabello, Shawn Mendes, The Kid Laroi, Avril Lavigne, Anitta, Paris Hilton, Kourtney Kardashian, entre otras famosas celebridades.

Madonna sorprendió a todos, la "Reina del Pop" fue la encargada de abrir los MTV Video Music Awards con una retrospectiva del inicio de su carrera y el inicio de la cadena MTV.

Los MTV Video Music Awards se engalanaron con la presencia de la legendaria Cyndi Lauper, la cantante dio un pequeño discurso sobre los derechos de la mujer.

Las cosas son un poco diferentes: ahora las chicas se quieren divertir, pero también quieren derechos fundamentales, dijo Cyndi Lauper.

Jennifer Lopez fue la encargada de presentar el premio en la categoría "Canción del Año", en la que Olivia Rodrigo fue la ganadora.

BTS sigue siendo de los consentidos del público, la banda de K-Pop fue nombrada en los VMA´s como el "Grupo del Año"

Olivia Rodrigo, Ed Sheeran, Justin Bieber, Kacey Musgraves y Alicia Keys sorprendieron al público con sus impresionantes voces.

Kim Petras, Lil Nas X, Camila Cabello, Chloe x Halle, Normani, Doja Cat, Shawn Mendes fueron algunos de los artistas que derrocharon talento en el escenario y pusieron a bailar con sus increíbles performance. Los latinos estuvieron representados por el cantante Ozuna.

Hoy ya tenemos #LaFunka disponible y @ozuna nos dio un Performance inolvidable en los #VMAs ???? pic.twitter.com/wBRcbPzLzH — Sony Music México (@sonymusicmexico) September 13, 2021

Justin Bieber se llevó el máximo galardón en la categoría de "Artista del Año", Olivia Rodrigo ganó como "Mejor Artista Nuevo", mientras que Lil Nas X se llevó el premio en "Mejor Video del Año", por "MONTERO (Call me by your name)".

Olivia Rodrigo se llevó la noche al ganar tres premios en las categorías "Mejor Artista Nuevo", "Canción del Año" y "Actuación Push Del Año".

Uno de los momentos más especiales durante la entrega de los MTV Video Music Awards fue cuando los Foo Fighters fueron reconocidos con el Global Icon Award.





Te dejamos la lista completa de los ganadores de los MTV Video Music Awards VMA´s 2021:

VIDEO DEL AÑO

Cardi B ft Megan Thee Stallion - "WAP"

ft - "WAP" DJ Khaled ft Drake - "Popstar" (Starring Justin Bieber )

- "Popstar" (Starring ) Doja Cat ft SZA - "Kiss Me More"

ft SZA - "Kiss Me More" Ed Sheeran - "Bad Habits"

LIL NAS X - "MONTERO (CALL ME BY YOUR NAME)" - GANADOR

The Weeknd - "Save Your Tears"





ARTISTA DEL AÑO

Ariana Grande

Doja Cat

JUSTIN BIEBER - GANADOR

Megan Thee Stallion

Olivia Rodrigo

Taylor Swift





CANCIÓN DEL AÑO

24kGoldn ft Iann dior - "Mood"

ft Iann dior - "Mood" Bruno Mars, Anderson, Paak, Silk Sonic - "Leave The Door Open"

BTS - "Dynamite"

- "Dynamite" Cardi B ft Megan Thee Stallion - "WAP"

ft - "WAP" Dua Lipa - "Levitating"

- "Levitating" OLIVIA RODRIGO - "DRIVERS LICENSE" - GANADORA

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Justin Bieber Support (@justinbieberssupport)

MEJOR ARTISTA NUEVO

24kGoldn

Giveon

The Kid LAROI

OLIVIA RODRIGO - GANADORA

Polo G

Saweetie





ACTUACIÓN PUSH DEL AÑO

Wallows - "Are You Bored Yet?"

Ashnikko - "Daisy"

SAINt JHN - "Gorgeous"

24kGoldn - "Coco"

- "Coco" JC Stewart - "Break My Heart"

Latto - "Sex Lies"

Madison Beer - "Selfish"

The Kid LAROI - "Without You"

OLIVIA RODRIGO - "DRIVERS LICENSE" - GANADORA

Girl in red "Serotonin"

Fousheé - "My slime"

jxdn - "Think About Me"





MEJOR LATINO

Bad Bunny x Jhay Cortez - "Dákiti"

BILLIE EILISH & ROSALÍA - "LO VAS A OLVIDAR" - GANADORAS

Black Eyed Peas and Shakira - "Girl Like Me"

J. Balvin, Dua Lipa , Bad Bunny, Tainy - "Un día (One Day)"

, Bad Bunny, Tainy - "Un día (One Day)" Karol G - "Bichota"

Maluma - "Hawái"

MEJOR COLABORACIÓN

24kGoldn ft Iann dior - "Mood"

ft Iann dior - "Mood" Cardi B ft Megan Thee Stallion

ft DOJA CAT FT SZA - "KISS ME MORE" - GANADORA

Drake ft Lil Durk - "Laugh Now Cry Later"

ft Lil Durk - "Laugh Now Cry Later" Justin Bieber ft Daniel Caesar, Giveon "Peaches"

ft Daniel Caesar, "Peaches" Miley Cyrus ft Dua Lipa - "Prisoner"





MEJOR POP

Ariana Grande - "Positions"

Billie Eilish - "Therefore I Am"

- "Therefore I Am" BTS - "Butter"

- "Butter" Harry Styles - "Treat People With Kindness"

JUSTIN BIEBER FT DANIEL CAESAR, GIVEON "PEACHES" - GANADOR

Olivia Rodrigo - "Good 4 u"

- "Good 4 u" Shawn Mendes - "Wonder"

- "Wonder" Taylor Swift - "Willow"





MEJOR HIP-HOP

Cardi B ft Megan Thee Stallion - "WAP"

ft - "WAP" Drake ftLil Durk - "Laugh Now Cry Later"

ftLil Durk - "Laugh Now Cry Later" Lil Baby ft Megan Thee Stallion - "On Me (remix)"

- "On Me (remix)" Moneybagg Yo - "Said Sum"

Polo G - "RAPSTAR"

- "RAPSTAR" TRAVIS SCOTT FT YOUNG THUG & M.I.A. - "FRANCHISE"- GANADOR

MEJOR ROCK

Evanescence - "Use My Voice"

Foo Fighters - "Shame Shame"

- "Shame Shame" JOHN MAYER - "LAST TRAIN HOME" - GANADOR

The Killers - "My Own Soul´s Warning"

Kings Of Leon - "The Bandit"

Lenny Kravitz - "Raise Vibration"





MEJOR ALTERNATIVO

Bleachers - "Stop Making This Hurt"

Glass Animals - "Heat Waves"

Imagine Dragons - "Follow You"

MACHINE GUN KELLY FT. BLACKBEAR - "MY EX´S BEST FRIEND" - GANADOR

Twenty One Pilots - "Shy Away"

- "Shy Away" Willow ft Travis Barker - "Transparentsoul"





MEJOR R&B

Beyoncé, Blue Ivy, Saint JHN, WizKid - "Brown Skin Girl"

BRUNO MARS, ANDERSON, PAAK, SILK SONIC - "LEAVE THE DOOR OPEN" - GANADOR

Chris Brown ft Young Thug - "Go Crazy"

Giveon - "Heartbreak Anniversary"

- "Heartbreak Anniversary" H.E.R. ft Chris Brown - "Come Through"

SZA - "Good Days"

GRUPO DEL AÑO

Blackpink

BTS - GANADOR

CNCO

Foo Fighters

Jonas Brothers

Maroon Five

Silk Sonic

Twenty One Pilots





MEJOR K-POP

(G)I-DLE - "Dumdi Dumdi"

BLACKPINK ft Selena Gomez - "Ice Cream"

BTS - "BUTTER" - GANADOR

Seventeen - "Ready to love"

Twice - "Alcohol-Free"

MEJOR VIDEO POR UNA BUENA CAUSA

BILLIE EILISH - "YOUR POWER" - GANADORA

Demi Lovato - "Dancing With The Devil"

H.E.R. - "Fight For You"

Kane Brown - "Worldwide Beautiful"

Lil Nas X - "Montero (Call Me By Your Name)"

- "Montero (Call Me By Your Name)" Pharrell Williams ft Jay-Z - "Entrepreneur"

(Ann Ventura)