Omar Chaparro lanza "challenge" para bajar los 15 kilos que subió para una cinta que al final se canceló

Omar Chaparro está despuntando en su carrera como actor, si bien lo hemos visto triunfar internacionalmente en la película live-action de "Pokémon" y mantenerse en el top de cine mexicano junto a Martha Higareda, ahora se preparó subiendo 15 kilos para participar en una cinta que al final se canceló.

De acuerdo con Publimetro, Omar Chaparro se suma a los famosos que recurren al público para realizar un challenge y es que el actor ahora porta varios kilos de más debido a un proyecto fallido.

El conductor del programa ¿Quién es la máscara? compartió en Instagram una fotografía de su figura en un antes y después de engordar para un personaje que ahora describe ya no se realizará y tendrá que perder los kilos de más.

"Muchos publican fotos de su antes y después cuando bajan de peso, yo les comparto mi antes y después ahora que subí unos kilitos. En la primera me preparé para la película @todoscaenpelicula y en la última me estoy preparando para Navidad . En cuál me veo mejor? Sean serios, los leo... La verdad le atoré bien y sabroso a la comida para interpretar un personaje a inicios del año que viene, ayer cambiaron lo planes y ahora tengo que bajar 15 kilos, no es tarea fácil pero es parte de nuestra chamba de actor, quién se apunta a bajar conmigo??? #OmarChallange", escribió el también cantante.

En la primera foto donde Chaparro luce un cuerpo bien trabajado y esbelto, del personaje que realizó en la película junto a Martha Higareda, "Todos caen", una historia escrita por Cory Brusseau e Higareda, donde buscaban darle un giro a la típica historia de amor. Esta cinta que cuenta con un elenco conformado por Claudia Álvarez, Mauricio Barrientos Diablito, Miri Higareda, Santiago Michel, Consuelo Duval, Édgar Viva, Anabel Ferreira y Eugenio Siller pretende mostrar el empoderamiento femenino pero también lo que sufren los hombres a la hora de enamorarse.

¿Cuánto tiempo le llevará a Chaparro poder recuperar su figura?

