Omar Chaparro lanza "Como caído del cielo", su primer disco en homenaje a Pedro Infante

Pedro Infante me tomó de la mano y me dijo atrévete a cantar y si te sirvo como vehículo para encontrar tu estilo, aquí estoy. Él me ayudó. Estoy en una posición privilegiada, disfruto cantar, me emociono, lleno de gratitud y admiración total, enamorado de la música ranchera y Dios mediante me de vida para seguir cantando y grabando muchos temas.