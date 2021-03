Orgullo afroamericano, Viola Davis rompe récord en los Oscar 2021

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood dio a conocer la lista de nominados para la 93 entrega de los premios Oscar, la actriz Viola Davis figuró en varias categorías, mérito por el que rompió dos récords en la historia de esta ceremonia.

Viola Davis es la protagonista de la película "Ma Rainey´s Black Bottom" ("La reina del blues" en Latinoamérica y España) junto al fallecido Chadwick Boseman, intérprete de "Black Panther". La cinta se estrenó en la plataforma de Netflix el pasado 18 de diciembre y fue nominada en cinco categorías los premios Oscar 2021.

FILTRAN FOTOS DE RAFAEL AMAYA QUE PONEN EN DUDA SU ESTADO MENTAL

Mientras que Boseman está nominado de forma póstuma en la categoría a Mejor Actro, Viola Davis está en la carrera por la estatuilla a Mejor Actriz. Esa nominación hizo que la actriz alcanzara dos récords para la historia de los premios de la Academia.

Viola Davis se convirtió en la actriz de raza negra más nominada en la historia con cuatro nominaciones, superando a Olivia Spencer, quien tuvo tres. En 2011 ya había sido candidata a Mejor Actriz por su papel en ´The Help´, mientras que en 2009 por ´Doubt´ y en 2017 por ´Fences´ fue nominada a Mejor Actriz de Reparto, ganando esta última.

MERLE URIBE DICE QUE ERIKA BUENFIL GANÓ PROTAGÓNICOS A CAMBIO DE SEXO

Además, Davis es la única actriz negra con dos nominaciones como Mejor Actriz principal. Para los Óscar 2021, compite con Andra Day (´The United States vs. Billie Holiday´), Vanessa Kirby (´Pieces of a Woman´), Frances McDormand (´Nomadland´) y Carey Mulligan ´Una joven prometedora´.

VIOLA DAVIS Y SU PAPEL EN "LA REINA DEL BLUES"

El musical dirigido por George C. Wolfe (´Nights in Rodanthe´, ´The Immortal Life of Henrietta Lacks´), y está inspirado en la obra teatral de August Wilson de 1982.

"La madre del blues" cuenta la historia de Ma Rainey (Viola Davis), considerada la reina del blues, quien tendrá que hacer frente a repetitivos conflictos con su agente, su productor y con el trompetista de la banda, Levee (Chadwick Boseman).

Esta nueva entrega de Netflix tiene una duración una hora y 34 minutos y fue adapta por el reconocido guionista Rubén Santiago-Hudson. Glunn Turman, Coman Domingo, Jeremy Shamos, Taylour Paige, Jonny Coyne y Michael Potts son parte del elenco.

LAS MEJORES PELÍCULAS ERÓTICAS PARA DISFRUTAR CON TU PAREJA EN NETFLIX

"En 1927, durante la grabación de un nuevo disco en un estudio de Chicago, se desatan las tensiones entre Ma Rainey, considerada la reina del blues, su agente y su productor, que quieren tener el control de su música. Durante este conflicto también se enfrenta a los miembros de la banda, sobre todo con su trompetista, Levee, un hombre ambicioso que quiere darle un giro contemporáneo a las canciones de Ma Rainey y conseguir su propio nombre en la industria musical", explica la sinopsis oficial de la cinta.

Con información de Publimetro.

(Aline Núñez)