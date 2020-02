¡Orgullo nacional! Conoce a los mexicanos que han ganado un Oscar a lo largo de la historia

El talento mexicano ha sido reconocido a lo largo de la historia de los Oscar, Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, Anthony Quinn, entre otros, han puesto el nombre de México muy en alto.

Recuerda que la entrega número 92 del Oscar se llevará a cabo el próximo 9 de febrero, en el Teatro Dolby, de Los Ángeles, California.

A continuación, te presentamos a los mexicanos que han tenido el privilegio de ganar la codiciada estatuilla del premio Oscar.

ALFONSO CUARÓN

Ganó tres premios Oscar en 2019: Mejor Película en Lengua Extranjera, Mejor Director por segunda ocasión y Mejor Fotografía; es la primera vez que un director gana este premio por fotografiar su propia película.

CRUZ ANTONIO CONTRERAS MASTACHE

Formó parte del equipo de animadores que trabajaron en "Spider-Man: Un nuevo universo" (2018, dir. Peter Ramsey, Robert Persichetti Jr., Rodney Rothman), película que obtuvo el Oscar a Mejor Película Animada en 2019. Contreras es el primer guerrerense en obtener un premio de la Academia.

GUILLERMO DEL TORO

Ganó el Oscar a Mejor Película y a Mejor Director por "La forma del agua", cinta presentada durante la 15° edición del FICM, en 2017. La película se llevó un total de cuatro estatuillas, incluidas Mejor Banda Sonora (Alexandre Desplat) y Mejor Diseño de Producción (Paul D. Austerberry, Jeffrey A. Melvin y Shane Vieau).

ALEJANDRO GONZÁLEZ IÑÁRRITU

Ganador de cinco premios Oscar; a Mejor Película (compartido con John Lesher y James W. Skotchdopole), a Mejor Dirección y a Mejor Guión Original (compartido con Nicolás Giacobone, Alexander Dinelaris, Jr. y Armando Bo) por "Birdman" or (The Unexpected Virtue of Ignorance), película inaugural del 12º FICM, en 2015; a Mejor Dirección por "The Revenant" en 2016; y un Oscar especial por Carne y arena (virtualmente presente, físicamente invisible) en 2017.

ALFONSO CUARÓN

Ganador de dos premios Oscar, a Mejor Director y a Mejor Edición (compartido con Mark Sanger) por "Gravity", película inaugural del 11º FICM, en 2014.

ANTHONY QUINN

Ganador de dos premios Oscar a Mejor Actor de Reparto, por "Viva Zapata!" (dir. Elia Kazan) en 1952 y por Lust for Life (dir. Vincente Minnelli) en 1956.

LUPITA NYONG´O

Ganadora del Oscar a Mejor Actriz de Reparto por "12 Years a Slave" (dir. Steve McQueen) en 2013.

EMILE KURI

Ganador de dos premios Oscar a Mejor Diseño de Producción, por "The Heiress" (dir. William Wyler) en 1949 y por "Twenty Thousand Leagues Under the Sea" (dir. Richard Fleischer) en 1954.

EUGENIO CABALLERO

Ganador del Oscar a Mejor Diseño de Producción por "El laberinto del fauno" (dir. Guillermo del Toro) en 2006.

GUILLERMO NAVARRO

Ganador del Oscar a Mejor Fotografía por "El laberinto del fauno" (dir. Guillermo del Toro) en 2006.

EMMANUEL LUBEZKI

Ganador de tres premios Oscar a Mejor Fotografía, por "Gravity" (dir. Alfonso Cuarón) en 2014, por Birdman (o la inesperada virtud de la ignorancia) (dir. Alejandro González Iñárritu) en 2015 y por The Revenant (dir. Alejandro González Iñárritu) en 2016.

MANUEL ARANGO

Ganador del Oscar a Mejor Cortometraje Documental y a Mejor Cortometraje por "Centinelas del silencio" (prod. Manuel Arango; dir. Robert Amram) en 1971 – Esta fue la única ocasión en la que un mismo cortometraje ganó en ambas categorías.

BEATRICE DE ALBA

Ganadora del Oscar a Mejor Maquillaje por "Frida" (dir. Julie Taymor) en 2002.

GONZALO GAVIRA

El 1974 el mexicano formó parte del equipo ganador del Oscar a Mejor Sonido por "El exorcista" (dir. William Friedkin), sin embargo, no está incluido en la lista ya que la estatuilla fue otorgado a los ingenieros de sonido de la película, Robert Knudson y Chris Newman.

(Ann Ventura)