Orlando Moguel celebra nominación en los Emmy Awards de "Preso No.1"

El próximo 23 de noviembre se llevará a cabo la 48° edición de los International Emmy Awards, la prestigiosa ceremonia donde la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión premia lo mejor de la pantalla chica a nivel global. En la lista de nominaciones salió a relucir la serie de Telemundo "Preso No.1", una producción que desde su llegada a Netflix se ha posicionado como una de las favoritas del público hispano.

El actor Orlando Moguel quien interpreta a ´Amador´ en "Preso no.1" celebra el éxito de la serie y da detalles de lo que significa su nominación en los premios Emmy 2020.

EDUARDO VIDEGARAY DEFIENDE A SU PROMETIDA DE LOS ATAQUES DE ADAME

(Foto cortesía)

Todos estamos bien contentos, no siempre nominan tus proyectos a premios tan importantes, el año pasado ganamos con la serie "Falco" y esta vez está nominada "Preso No. 1", expresó Orlando Moguel.

"Preso No.1" se disputa el galardón de los International Emmy Awards con otras populares series, como son: "La Reina del Sur - Temporada 2" y "No te Puedes Esconder" en la categoría Mejor Non- english language US Primetime Program.

TACHAN DE CLASISTA A LA PELÍCULA "NUEVO ORDEN" DE MICHEL FRANCO

Para mí el mejor regalo y el mejor premio es que la gente la vea, independientemente de que sea la mejor vista o que gane todos los premios del mundo, lo importante es que el público la vea, le guste y que diga ´queremos volver a ver algo de estos guionistas, de estos directores, actores...´, expresó Moguel.

LA TRAMA DE "PRESO No 1"

Es un thriller político producido por Telemundo Global Studios y Argos Comunicación para Telemundo. La historia se centra en Carmelo Alvarado (Erik Hayser) un hombre de orígenes humildes y valores firmes que, gracias a su carisma e inteligencia, se convierte en el presidente de México. Carmelo es acusado y encarcelado injustamente por un fraude millonario que no cometió, causando un escándalo en el país. Sin embargo, Carmelo luchará contra el sistema corrupto detrás del esquema de fraude para limpiar su nombre por el honor de su país y su familia.

La historia la dirigen Javier Patrón Fox (Fuera del Cielo), Pedro Pablo Ybarra (A la mala) y Javier Solar (El vato), además está conformado por un elenco de lujo con actores de cine y televisión: Erik Hayser, Alejandra Ambrosi, Luis Felipe Tovar, Roberto Sosa, Damián Álcazar, Arturo Peniche, Mariana Seoane, Luz Ramos, Alejandro de la Madrid, Eduardo Victoria, Otto Sirgo, Orlando Moguel, Guillermo Quintanilla, Diego Klein, Paulina Matos, Emilio Guerrero, entre otros. Y es producida por Marcos Santana (La Reina del Sur), Avi Nir (Homeland), Shira Hadad (Wisdom of the Crowd), Marcel Ferrer (Atrapada), Mabel Vargas y Mariana Iskandariani (El señor de los cielos).

(Foto cortesía)

Orlando Moguel interpreta a Amador, un custodio que se da cuenta de todas las injusticias que sufre Carmelo Alvarado dentro de la cárcel; Amador le extiende la mano para ayudarlo, convirtiéndose en alguien cercano al presidente.

Este exitoso thriller político se puede disfrutar a través de Netflix y en el Canal 9 de la televisión mexicana.

ACUSAN EN TEXAS A NETFLIX DE "DISTRIBUIR MATERIAL LASCIVO" EN "CUTIES"

EL PANORAMA DE LAS PRODUCCIONES MEXICANAS DURANTE LA PANDEMIA

La industria del cine y la televisión se suma a la lista de afectados tras la pandemia de covid-19, muchos proyectos fueron aplazados para el 2021 y algunos siguen sin confirmar fechas de estreno. A pesar de eso Orlando Moguel asegura que la industria del entretenimiento logró adaptarse a las medidas de sana distancia para seguir trabajando.

Hay muy poca gente dentro de los sets, tenemos que andar con cubrebocas y caretas, normalmente no hay más de tres actores dentro del set. Ha sido complicado grabar así pero no imposible. Las medidas de higiene son increíbles, te sanitizan, te ponen gel, tus comidas te las llevan a los campers, nos tienen a todos aislados... hay bastantes y muy buenas medidas de seguridad, detalló el actor.

LOS 5 LIBROS IMPERDIBLES DE LOUISE GLÜCK, NOBEL DE LITERATURA 2020

Moguel está trabajando en varios proyectos que prometen cautivar al público con su historia y aunque es muy pronto para dar detalles de estas nuevas producciones, asegura que la nominación de "Preso No.1" al Interantional Emmy 2020, los ha motivado ha seguir con su pasión.

(Aline Núñez)