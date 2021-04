Oscar 2021: sigue aquí el minuto a minuto

Esta tarde se lleva a cabo la 93 entrega de los Premios Oscar y como cada año el evento a lo mejor del cine.

Este año los organizadores de los Oscar atraviesan grandes retos como evitar que los niveles de audiencia televisiva se desplomen a un alarmante abismo mientras se homenajean películas que, en su mayoría, no han conectado con el gran público.

Intentar revivir la taquilla de cines cuando la mayor parte del mundo tiene un año sin asistir a las salas, e integrar transmisiones de televisión en vivo desde más de 20 ubicaciones para cumplir con las restricciones de seguridad por el coronavirus.

Recordemos que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas aplazó el evento, que suele realizarse en febrero, con la esperanza de que terminara la pandemia. No obstante, la alfombra roja tuvo que recortarse radicalmente y se cancelaron las fiestas extravagantes.

ENTREGA DE PREMIOS OSCAR

El actor Anthony Hopkins gana el Oscar como "Mejor Actor".

La actriz Frances McDormand gana el Oscar en la categoría de "Mejor Actriz" por su actuación en "Nomadland".

#Oscars | No nos merecemos a #FrancesMcDormand aullando como lobo en su agradecimiento a Mejor Película por #Nomadland.pic.twitter.com/PKuDloVG1g — Cinergia (@cinergiaonline) April 26, 2021

Esta noche la película "Nomadland" se lleva la estatuilla de "Mejor película"

"Por parte de mis compañeros productores, queremos agradecer a la Academia, a nuestros compañeros nominados y las manos que se unieron para hacer esta película (...), a toda la comunidad de la carretera. Gracias por enseñarnos el valor de la resiliencia y la esperanza", mencionó Chloé Zhao.

In Memoriam

Como cada año La Academia rinde homenaje a las personalidades que murieron durante el año con un emotivo video. Además, que recordaron a aquellos que por el coronavirus perdieron la vida.

Entre los actores que recibieron un pequeño homenaje se encuentran: Christopher Plummer, Chadwick Boseman, Hellen McCroy, Diana Rigg, Sean Connery, entre otros.

"Judas And The Black Messiah" se lleva el galardón a "Mejor Canción Original".

La canción "Io sí", interpretada por Laura Pausini perdió la estatuilla por Mejor Canción Original contra "Fight For You" de H.E.R, Dernsrt Emile II y Tiara Thomas.

El premio a "Mejor score" es para Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste por "Soul".

En la gala 93 de los premios Oscar, la Academia reconoció al actor Tyler Perry da un conmovedor discurso tras recibir el Premio Humanitaria.

"Cuando quiero ayudar a alguien mi intención es eso, no quiero conocer a alguien en su mayor inmunidad. Hace 17 años vi a una mujer llegando y me di cuenta que no tenía casa, iba a pedirme dinero y me dijo que si no tenía zapatos y eso me recordó haber estado en la misma situación. La lleve al estudio, fuimos al vestuario y entre todas las cajas, estábamos en medio del piso, probábamos los zapatos, ella miraba hacia abajo y tenía lágrimas en sus ojos (...), me niego a odiar a alguien porque sean mexicanos, negros o de una comunidad, no tenemos que odiar a nadie porque sea asiático y quiero dedicar este premio a cualquiera que se pare en el medio y no le importe lo que pase".

" Me niego a odiar a alguien porque sea mexicano, asiático, o de la comunidad LGBTIQ+. Tengo la esperanza de que todos enseñemos a nuestros hijos a rechazar el odio."

Tyler Perry dió uno de los mejores discursos de la noche#Oscars pic.twitter.com/3gRLX0zWb1 — Ms.Marvel? (@villanellepugh) April 26, 2021

"Sound of Metal" obtiene otro Oscar en la categoría de "Mejor edición". Mikkel E. G. Nielsen se alza con su primer Oscar gracias a su trabajo en esta película.

Antes de dar a conocer a los nominados y al ganador por Mejor edición, Harrison Ford mencionó la importancia del montaje en una película y recordó una cinta en la que trabajó.

"Empieza demasiado entrecortado, ¿Por qué esa voz es tan terrible? Suena drogado, ¿Todos están drogados? El diálogo de flashback es confueso. ¿Está escuchando una música? Esta película emperora con cada proyección, la película se llamaba Blade Runner".

El Oscar de "Mejor diseño de producción" se lo lleva "Mank".

"Mank" es la película más nominada de la noche y se lleva su primer Oscar en la categoría de Diseño de producción. Esta producción también forma parte de una de las nominadas de la plataforma Netflix.

La actriz Yu-Jung Youn se lleva la estatuilla en la categoría de "Mejor actriz de reparto" por su interpretación en "Minari".

El Oscar para "Mejor Documental" se lo lleva "Lo que el pulpo me enseño". Una conexión entre el hombre y la naturaleza.

Anthony Giacchino y Alice Doyard se llevan el Oscar a Mejor cortometraje documental por la película "Colette". Esta producción cuenta la historia de una mujer que perdió a su hermano en un campo de concentración nazi.

#Oscars | El emocionante discurso de Thomas Vinterberg tras ganar por 'Otra ronda', un premio que ha dedicado a su hija fallecida: "Cuando llevábamos cuatro días de rodaje sucedió lo imposible. Un accidente en una autopista se llevó a mi hija" https://t.co/tmlnL8ow7J pic.twitter.com/TmcPSYc5R6 — EL PAÍS (@el_pais) April 26, 2021

La película animada de Pixar, "Soul" se lleva el Oscar en la categoría de "Mejor Película Animada".

"If Anything Happens I Love You" se lleva la estatuilla en la categoría de "Mejor cortometraje animado". La plataforma de streaming ya lleva varios premios gracias a sus cintas.

"Two Distant Strangers" gana el Oscar a "Mejor Cortometraje", al pronunciarse contra el racismo

¡México se hace presente! Los mexicanos Jaime Baksht, Michellee Couttolenc, Carlos Cortés, el francés Nicolas Becker y el estadounidense Phillip Bladh reciben el Oscar a "Mejor Sonido", por su trabajo en la película "Sound of Metal".

Felicitamos a los mexicanos Jaime Baksht, Carlos Cortés y Michelle Couttolenc, ganadores del Premio Oscar a Mejor Sonido, por el filme 'Sound of metal' #Oscars pic.twitter.com/O0iHEUVMlm — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) April 26, 2021

Por segunda vez en la historia de los Oscars, el premio a "Mejor Dirección" es para una mujer, la increíble Chloé Zhao por "Nomadland"

Chloe Zhao le dedica su Oscar a todos aquellos que siguen intentando ser buenas personas en un mundo en el que parece que todos son lo opuesto.



Vean "Nomadland". #Oscars pic.twitter.com/KPMfAG0aWr — Alejandra Bernedo (@MarialeBernedo) April 26, 2021

Bryan Cranston hace una pequeña aparición en la 93 ceremonia de los Premios Oscar y habló de los cambios que ha tenido la gala, promete que el próximo año se podrían realizar de nueva cuenta en el Dolby Theatre.

Además, presentó el premio humanitario para el personal que lucha contra el covid-19.

El Oscar de "Mejor Diseño de Vestuario" se lo lleva Ma Rainey's Black Bottom por sus diseños en "La Madre del Blues" y sus vestuarios de la década de los años 30.

La estatuilla de "Mejor maquillaje y peinado es para" se la otorgan a la cinta de "La madre del blues".

En la categoría de "Mejor actor de reparto", la estatuilla se la dieron a Daniel Kaluuya por su actuación en "Judas y el mesías negro".

El Oscar a Mejor actor de reparto ha sido para Daniel Kaluuya por 'Judas y el mesías negro' #Oscars pic.twitter.com/grHIrtMSaZ — SensaCine (@SensaCine) April 26, 2021

El Oscar para "Mejor Película Internacional" se lo lleva la película danesa "Another Round". La encargada de dar a conocer el ganador fue Laura Dern.

La cinta "The Father", protagonizada por Anthony Hopkins gana la estatuilla de "Mejor Guión Adaptado".

La primera estatuilla se la lleva "Promising Young Woman" en la categoría de "Mejor Guión Original".

Emerald Fennell gana el Oscar por Mejor Guión Original por su trabajo en la película Promising Young Woman. Fennell está nominada también por Mejor Directora.

Después de haberse postergado por la pandemia, la 93 entrega de los Premios Oscar han comenzado.

Regina King es la primera en aparecer con un emotivo mensaje y explicando la dinámica de la gala que promete ser inolvidable.

Here we go! #Oscars

-

Courtesy of Spencer Lowell & Rockwell Group. pic.twitter.com/tbhO3e1FId — The Academy (@TheAcademy) April 26, 2021

La primera estatuilla se la lleva "Promising Young Woman" en la categoría de "Mejor Guión Original". Emerald Fennell gana el Oscar por Mejor Guión Original por su trabajo en la película Promising Young Woman. Fennell está nominada también por Mejor Directora.

PRE GALA

? Así ha sido parte de la la actuación de @mollysanden la canción 'Husavik (My Hometown)' desde Husavik en Islandia emitido en exclusiva en el previo de la ABC



?? Esta noche la pelicula podría ganar en los #Oscars el premio a la Mejor Canción de Película pic.twitter.com/7Yx2X8In1N — ESCplus España ???? | Noticias de Eurovisión (@escplus_es) April 25, 2021

Una alfombra roja distinta: Laura Pausini interpreta el tema 'Io Si', de la banda sonora de 'La vida por delante' nominada a Mejor canción original #Oscars pic.twitter.com/bcmMww85qW — El HuffPost (@ElHuffPost) April 25, 2021

ALFOMBRA ROJA

Halle Berry se convierte en el centro de todas las miradas (cambio de look incluido) ?? #Oscars https://t.co/ZpiHPseDK3 pic.twitter.com/WqgMpxnm9v — ELLE España (@elle_es) April 26, 2021

margot robbie estoy a tus pies #Oscars pic.twitter.com/AaNed9E130 — moni ? (@hiddlesnape) April 26, 2021

H.E.R. En sacerdotisa de Saturno para la noche de los #Oscars pic.twitter.com/gVEKtC4MJo — ????? ???????? ?????????????? ?????? (@JennerBastilla) April 25, 2021

¡ #RizAhmed nos flechó en la red carpet de los #Oscars! ?????? #OscarsEDF



??: Getty pic.twitter.com/W9rPEQEe6O — EstiloDF (@EstiloDF) April 25, 2021

Angela Bassett ha dejado sin palabras con la enorme lazada que adorna su vestido rojo brillante #Oscars #HolaOscar pic.twitter.com/dbIXjiUasx — Revista ¡HOLA! (@hola) April 25, 2021

Laura Dern is in da jaus. Recordad corear su nombre como merece #Oscars pic.twitter.com/bIC3ZFAX4R — Adriii (@Adriii) April 25, 2021

Ya llegó la Reina Zendaya en Valentino ???? #Oscars pic.twitter.com/EMSIpm8es8 — fresadeneza; (@fresadeneza) April 25, 2021

Riz Ahmed y su esposa preparados en la Alfombra Roja de los #Oscars 2021 ???pic.twitter.com/4WmX3NDHes — Que Peks ???? (@Que_Peks) April 25, 2021

Ya llegó Sergio a los #oscars pic.twitter.com/DAnyYx3d7k — Antonio Guerrero (@guerrero_sa) April 25, 2021

¡Volvió al morocho! Así luce la actriz de la aclamada serie Sky Rojo, Lali Esposito, en la alfombra roja de los #Oscars ¿y vos ya viste sky rojo? pic.twitter.com/toFEwNvY4D — Nandito (@nandigero) April 25, 2021

Vanessa Kirby, nominada como mejor actriz protagonista por "Fragmentos de una mujer" #Oscars #oscars2021 https://t.co/IMEg6pfx3p pic.twitter.com/LQIrwdGhXa — Fotogramas - Cine (@fotogramas_es) April 25, 2021

Otra de mis favoritas de la noche es Dana Murray en Christopher John Rogers Fall 2021 ?? Esa silueta es tan divertida, recordándonos décadas pasadas ?? Hoy le quiero poner guantes a todo ?? #Oscars pic.twitter.com/KlAvmjbXQN — Gerard Cortez (@SoyGerardCortez) April 25, 2021

Maria Bakalova ha prometido hacer la danza de la fertilidad si gana hoy. #Oscars pic.twitter.com/2AuwrxYRet — Premios Oscar (@PremiosOscar) April 25, 2021

Hoy está LEYENDA vuelve a los Oscar, en los 60s ganó el Oscar a mejor actriz de reparto, es una de las EGOT (ganadora del Grammy, Oscar, Tony y Emmy) la 3ra con el estatus PEGOT, toda una LEYENDA del cine, y este año vuelve para presentar una categoría la gran RITA MORENO #Oscars pic.twitter.com/tTRMAy7YoT — DrAbogadoBrianMichael (@93599925g) April 25, 2021

Amanda Seyfried con un vestido espectacular??#Oscars #Oscars2021pic.twitter.com/Bs9RvGQa4z — La Butaca de Gotham (@ButacaGotham) April 25, 2021

Viola Davis llegó a la alfombra roja de los #Oscars ?? pic.twitter.com/fHFrMbCXjQ — Movie Network (@movienetworkpr) April 25, 2021

¡Celeste Waite lleva el clutch del corazón Gucci! ?????? He decidido sólo verlo fijamente y olvidar el vestido, decido enfocarme #Oscars pic.twitter.com/8LW52JWGcu — Gerard Cortez (@SoyGerardCortez) April 25, 2021

REINA, DIVA, DIOSA!!! Carey Mulligan va de ganadora y deseamos que así sea??#Oscars pic.twitter.com/aZ3tj0o26W — Guillem (@Guirc_007) April 25, 2021

Alan Kim llegó con un look muy original a los #Oscars 2021 ??pic.twitter.com/ULg9TqD4e0 — SensaCine México (@SensaCineMx) April 25, 2021

É beleza que tu quer? TOMA!!Daniel Kaluuya no red carpet do Oscar ?? #Oscars pic.twitter.com/BcAlmqeDoj — Clip Pop (@ClipPop_) April 25, 2021

Mi mente cuando me dicen "no rompes ni un plato" #Oscars



?? @EonlineLatino pic.twitter.com/wcAR3AAVit — Sopitas (@sopitas) April 25, 2021

Alan Kim en la alfombra roja de los #oscars pic.twitter.com/VmP7Gvx5QG — Palomita de maíz (@palomitadmaiz_) April 25, 2021

Que elegancia #Oscars pic.twitter.com/IrA3GEouEw — María Martín ?? stay safe please ???? (@martinmaria18) April 25, 2021

Y aquí está, Yuh-jung Youn favorita para ganar el #Oscar a la #MejorActrizSecundaria posa en la alfombra roja con Ye-ri Han. #Oscars #Oscars2021 #RedCarpet pic.twitter.com/jEgEs3V5fv — For Your Consideration (@FYC_Oscar) April 25, 2021

¿Podemos hablar de la PLANTA que tiene Thomas Vinterberg? And also su señora, pero... you know. #Oscars pic.twitter.com/Rzwn3RheQT — Silvia Martínez (@sylvieta) April 25, 2021

Tendrá un futuro prometedor Emerald Fennell. Su debut es arriesgado y eso cuenta para forjar un estilo #Oscars https://t.co/UDkhhjTlxf — Juancho Parada (@juanchoparada) April 25, 2021

Lee Isaac Chung, director de #Minari junto a su esposa en la alfombra de los premios #Oscars pic.twitter.com/0dxziTD4Ev — CINECONECTA (@cineconecta) April 25, 2021

Steven Yeun. (Siempre será mi Glenn??) Qué orgullosa estoy de verle ahí. #Oscars pic.twitter.com/EUyK3X5bDW — ??????Gma????????? (@gemaries89) April 25, 2021

Laura Pausini en la alfombra roja de los #Oscars pic.twitter.com/GDUS2ur38p — nessuno ci crede, ma Edy sì ?? (@edylp_6) April 25, 2021

Carlos Cortés, uno de los tres mexicanos nominados por la cinta #ELSONIDODELMETAL, ha llegado a la alfombra roja de los #oscars. ???? pic.twitter.com/AFW6Ujs1sa — Reforma Gente! (@reformagente) April 25, 2021

Colman Domingo se arriesga con un traje tonalidad rosa neón en la entrega número 93 de los Premios Oscar ???? #Oscars pic.twitter.com/z0yd7QgGwt — Babe Magazine (@babemagazinemx) April 25, 2021

El Atelier Versace de Ariana DeBose le gusta por el color ??He visto mucho naranja ultimamente y me hace sonreír #Oscars pic.twitter.com/eH4ucrgJBa — Gerard Cortez (@SoyGerardCortez) April 25, 2021

Se acaba de abrir la alfombra roja de los #Oscars y ¿quién es el primer nominado en pisarla? ¡Paul Raci! Nominado como secundario por #SoundOfMetal. Estrella total. #Oscars2021 #RedCarpet pic.twitter.com/YmMzIEVWrf — For Your Consideration (@FYC_Oscar) April 25, 2021