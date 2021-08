OV7 se reunirá para hablar de sus diferencias, así lo reveló Érika Zaba

No quisiera ser yo quien dé más detalles, sería hacer un recuento de lo que ha pasado y no quiero. Al final del día estaría mordiéndome la lengua, porque he dicho que mandar un mensaje, yo solita, que luego lo vean los otros seis, se puede malinterpretar. Lo haremos en su momento los siete porque, al final del día, la gente ha vivido una incertidumbre sobre si se hace la gira o no. Van a tener una respuesta muy pronto, pero primero estamos solucionando las diferencias fuera de cámaras, comentó la cantante.