Ozzy Osbourne intentó matar a su esposa Sharon Osbourne, el polémico matrimonio nunca ha ocultado que han atravesado momentos malos y peores debido a los problemas de adicción del rockero. Sin embargo, un nuevo documental titulado "The Nine Lives of Ozzy Osbourne", que se estrenó este mismo lunes, se revelaron algunos incidentes desconocidos hasta ahora que muestran hasta qué punto llegaba a perder el control el antiguo cantante de Black Sabbath.

La propia Sharon narró frente a las cámaras con mucha tranquilidad cómo Ozzy trató de matarla en una ocasión mientras se encontraba bajo la influencia de las drogas.

No tenía ni idea de quién era la persona que estaba sentada frente a mí en el sofá, pero no era mi marido. Llega un momento en que se le pone una mirada extraña; entonces se cierra en banda y soy incapaz de hablar con él. Aquella vez me dijo: 'Hemos tomado la decisión y tienes que morir', recordó su esposa. Estaba tranquilo, muy tranquilo, y de repente se abalanzó sobre mí y empezó a estrangularme. Se tiró al suelo encima de mí y yo estaba intentando agarrar cualquier cosa de encima de la mesa. Al final encontré el botón del pánico y lo presioné, y lo siguiente que recuerdo es que la policía estaba allí, relató Sharon Osbourne.

Afortunadamente sus tres hijos estaban ya en la cama y no presenciaron el incidente, que acabó con Ozzy arrestado y encerrado en la cárcel. Al día siguiente él era incapaz de recordar exactamente qué había sucedido, pero sí se le quedó grabada en la mente la sensación de "calma y paz" que le embargó justo antes de atacar a Sharon.

El músico fue condenado a seis meses de ingreso en un centro médico para someterse a tratamiento y su mujer se planteó seriamente pedir el divorcio, pero al final optó por darle un ultimátum: "Le dije: 'No quiero el dinero... pero si vuelves a hacer algo así, o te mato yo o me matas tú a mí. ¿De verdad quieres que los niños tengan que pasar por algo así?".

Tras superar diversos incidentes como el anterior, la pareja que se casó en 1982 ahora es uno de los matrimonios más ricos del Reino Unido, de acuerdo al periódico The Sunday Times, que estima su fortuna asciende a unos 100 millones de dólares.

(Imelda Téllez)