Pablo Moctezuma defiende a su hija Frida Sofía y arremete contra Enrique Guzmán

Este señor siempre ha sido desagradable, un libidinoso, ha sido un abusivo toda su vida. No me sorprende ni tantito y ayer la entrevista que dio con Pati Chapoy me da pena de hacerse el sufrido y que no se acuerda mi hija, yo creo que el que no se acuerda es él. Es una persona nefasta, nunca nos hemos caído bien. Mi ruptura con Alejandra él siempre estuvo ahí insultando, abusando de Alejandra, no hablo sexualmente, pero la golpeaba, la estafaba. Cuando formamos un hogar, no nos casamos, pero nos fuimos a vivir juntos y nació Frida.