Pablo Montero y Leonardo García, pasados de copas y sin pagar cuenta

Según informes de la periodista, Flor Rubio, el cantante, Pablo Montero, el actor, Leonardo García y el locutor de radio, Bazooka Joe armaron tremendo escándalo al emborracharse y no querer pagar la cuenta (FOTO ESPECIAL)

La periodista Flor Rubio, reveló que el pasado fin de semana, los famosos, Pablo Montero, Leonardo García y el locutor de radio, Bazooka Joe, armaron tremendo escándalo en un famoso establecimiento de la Ciudad de México, pero como estaban muy enfiestados se les olvido pagar.

De acuerdo a Tribuna, Flor Rubió hablo de Pablo Montero, Leonardo García y el locutor de radio, Bazooka Joe, durante una emisión de su programa Fórmula Espectacular.

Según aseguró Flor Rubio que Pablo Montero, Leonardo García y Bazooka Joe bebieron a más no poder y acabaron en tan mal estado que hasta se olvidaron de pagar la cuenta.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VANESSA CLAUDIO REVELÓ LAS INJUSTICIAS QUE VIVIÓ EN "VENGA LA ALEGRÍA"

"Este fin de semana que pasó, me cuentan que Pablo Montero, Leonardo García y Bazooka Joe estuvieron en un lugar en Presidente Masaryk llamado El Cuerno y que resulta que se pusieron bien alegrotes los tres y a la hora de pagar la cuenta no querían pagar porque estaban muy alegres, que no llevaban dinero", aseguró Flor Rubio.

Dentro de las cosas que más se les reprobó a estos 3, fue su falta de caballerosidad, puesto que una mujer acabó pagando todo lo que se consumió, además de que llegaron a incomodar al resto de los comensales en el lugar.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DEMI LOVATO ANUNCIA SU COMPROMISO CON EL ACTOR MAX EHRICH

El caso es que una de las chicas que iba con ellos terminó pagando la cuenta y Pablo Montero se tuvo que ir en un taxi y que sí la verdad hizo un oso medio feo porque la gente que estaba ahí los conoce...".

(Azucena Uribe)