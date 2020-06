Padre de J Balvin pide a Shakira que cesen los ataques a su hijo

Hace unos días el cantante de música urbana, J Balvin generó polémica luego de que se burlara de la cantante Shakira, ahora su padre, Álvaro Osorio tuvo que salir a defenderlo.

Recordemos que durante una entrevista virtual para la revista Billboard, la presentadora Leila Cobo cuestionó a los Black Eyed Peas les preguntó con quién les había costó más trabajo colaborar por lo que Will.I.am contestó: Shakira por su estricta manera de trabajar; de fondo el intérprete de J Balvin se burló de esta declaración.

De acuerdo a Grupo Fórmula, tras las declaraciones de J Balvin se desataron un sinfín de comentarios de odio hacia el colombiano, al grado de que Álvaro Osorio, padre de J Balvin tuvo que salir a defenderlo y pidió detener el odio al popular parcero.

Este fue el mensaje de Álvaro Osorio a Shakira

Osorio se ha tomado demasiado tiempo pidiendo a los haters detener la ola de odio en contra de su hijo, incluso sugirió que "no se dividan" por el bien de su país.

"Mi reina, escribe Álvaro, padre de J Balvin, quién tanto como tú han puesto en alto la bandera de Colombia. Mi hijo siempre te he admirado y lo ha dicho a los cuatro vientos. Los dos son colombianos y como tal deben ser respetados: por los fans de mi hijo, hacia ti, como tus fans respetan a J Balvin. No monten cortinas de odio y humo inservibles, que eso desgasta a nuestra patria y la música universal. Te recomiendo sugerir a tus fans sembrar amor y paz y no rencillas inexistentes. Por la música, por Colombia, por ti, por mi hijo J Balvin, que vivan la hermandad, la música y la paz", dijo Osorio.

#JBalvinIsOverParty por burlarse de @shakira en una entrevista.

Shakira puso la música colombiana en el mapa, sin ella, hoy muchos cantantes, incluso tu @JBALVIN no existirías.pic.twitter.com/yTCdxl7Z3d — InfoNews Latino (@Infonewslatino) June 25, 2020

Pero ahí no se detuvo la polémica, pues muchas personas descubrieron que Álvaro Osorio continuó atacando a algunos usuarios que no coinciden con la forma de pensar de J Balvin.

El papá de j Balvin le escribo a Shakira en Instagram. #JBalvinIsOverParty pic.twitter.com/vueTnz8hgj — Camila Cabello ?? (@Fifthharm15) June 25, 2020

Lo cual provocó aún más rencillas en redes, pues llamaron intransigente e hipócrita por fomentar algo que el mismo busca detener. Incluso se filtró en redes una conversación que el padre del cantante tuvo con la entrevistadora y le pidió una explicación sobre lo que ocurrió.

Parece que la falta de educación es de familia , @JBalvin recuérdale a tu papá que @shakira ganó su primer GRAMMY cuando tú apenas aprendías a leer , habla 5 idiomas , es la latina más premiada en el mundo y todo eso sin faltarle el respeto a nadie .#JBalvinIsOverParty pic.twitter.com/YCgRD65hVp — Javier (@Javier90827264) June 27, 2020

(Azucena Uribe)