Padres de Kate del Castillo pactan morir juntos si contraen covid-19

La hermana de Kate Castillo, Verónica del Castillo reveló que sus papas, Eric del Castillo y Kate Trillo han pensado en morir juntos si se llegaran a contagiar del coronavirus.

De acuerdo a Tribuna, Erik del Castillo y su esposa, Kate Trillo, de 86 y 78 años, son un de los matrimonios más amorosas del medio artístico y es que llevan más de 50 años uno al lado del otro.

"Mi mamá, dizque bromeando, dijo: ´Si a tu papá le da coronavirus, yo lo beso para morirme con él´. Pero entre broma y broma la verdad se asoma, y yo creo que hicieron un pacto estilo Romeo y Julieta, es decir, si se van, se van juntos", indicó Verónica del Castillo.

Verónica también agregó que ha hablado con su madre y le ha dicho que no hable así, que saque de la cabeza ese pensamiento, pues para ella y Kate sería muy duro perderlos.

"Cuando alguien toma la decisión de dejarse morir por amor, creo que puede ser egoísta decirle a esa persona: ´Quédate por nosotras´. Obviamente no estoy de acuerdo con su pacto y Dios quiera que eso no suceda, pero soy realista, ni Kate ni yo podemos evitarlo porque no vivimos con ellos", detalló Verónica del Castillo.

