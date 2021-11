Palazuelos confiesa que Paulina Rubio fue su crush: "Estaba bien enamorado"

La vida personal de Roberto Palazuelos es prácticamente un misterio, el famoso empresario y actor se limita mucho al hablar de su familia y sus romance, pero recientemente confesó que uno de sus más grandes amores fue Paulina Rubio, asegura que tuvo un crush muy fuerte con ella.

Muy poca gente sabe, pero yo tuve un crush muy fuerte con Paulina Rubio. Siempre me gustó mucho de chavito, recordó Palazuelos.

Palazuelos estuvo como invitado en el programa de YouTube "Pinky Promise" de Karla Díaz, donde varias celebridades comparten varios detalles de su vida en una amena y divertida entrevista con la cantante de JNS. En el calor de la plática el apodado "Diamante negro" recordó el intenso pero breve romance que tuvo con Paulina Rubio.



Yo estaba bien enamorado y en vez de escribirle una carta, un día que estaba pedo le grabé un casete, confesó Palazuelos.

El romance entre Paulina Rubio y Roberto Palazuelos no vio futuro ya que la apodad "chica dorada" le aplico una mala jugada al acapulqueño con su romántico gesto.

Me hizo una ching dera. De las más cabr

El penoso incidente entre "el diamante negro" y "la chica dorada" se dio en una fiesta de un amigo en común de los dos. Según lo recordado por Palazuelos, Paulina Rubio llevó dicha cinta con mensajes tiernos a la celebración. En un momento dado, la exintegrante de Timbiriche se acercó al DJ de la reunión y colocó el casete.



De repente en la comida se oye: ´Pau, te amo´. Y yo, p ta madre. No mam

Al ser cuestionado sobre qué hizo en tal momento tan vergonzoso solo agregó: "¿Pues qué hago, güey? Me morí", expresó Palazuelos provocando carcajadas en el set de Pinky Promise.



A pesar del mal rato que sufrió, el empresario aclaró que no lo tomó personal y no tiene ningún problema con la ex Timbiriche, simplemente lo recuerda con cariño.

También reconoció que se llevaban una diferencia de edad, siendo la cantante mexicana menor a Roberto Palazuelos. Actualmente, la intérprete pop tiene 50 años, mientras que el empresario y abogado cuenta con 54 años de edad.

Durante Pinky Promise, Roberto Palazuelos compartió sus frases infalibles para ligar. "Mientras él te da el avión, yo te paseó en uno", dijo a las cámaras el histrión acapulqueño.

La más reciente emisión del programa de YouTube no solo contó con "El diamante negro" como invitado, sino también estuvo presente Jorge "El Burro" Van Rankin, el conductor del programa "Hoy" demostró que su amistad con Palazuelos en tan buena que no se quebranta a pesar de los años.

Mientras él te pasea en un avión, yo te invito unos tacos, respondió Van Rankin al famoso dicho de su amigo acapulqueño.

PAULINA RUBIO EN PINKY PROMISE



En el capítulo anterior de Pinky Promise, programa semanal en YouTube, precisamente estuvo de invitada Paulina Rubio. La intérprete pop fue acompañada por Georgiana, participante de La más draga.

En la mencionada entrevista, Rubio destacó que no tiene la actitud pesada como muchos pueden pensar. La exintegrante de Timbiriche recalcó:

Tengo todo, menos mamona. Creo que soy una persona aterrizada, más que antes, fue como se describió Paulina Rubio, de igual manera destacó que ahora es más abierta y tolerante.

En Pinky Promise fue preguntada si haría las paces con Alejandra Guzmán, con quien se dice que tiene una enemistad.



Estoy en un momento de mi vida en donde estoy haciendo lo que antes no hacía. Antes era otra Paulina y mi nueva versión se arrepiente de lo que no hace y no de lo que hace. Estoy abierta a todo eso, mencionó "La chica dorada".

(Aline Núñez)