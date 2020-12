Palazuelos rechaza culpa por contagios de covid en su hotel de Tulum

Roberto Palazuelos fue señalado como uno de los responsables por el contagio masivo de covid-19 lque se registró luego de que se realizara el festival Art With Me en uno de sus hoteles en Tulum, Quintana Roo, "El Diamante Negro" rechaza la culpa y asegura que había medidas de seguridad y sana distancia, "pero hay gente que no las respeta".

El programa "Sale el Sol" contactó a Roberto Palazuelos para hablar de las acusaciones que han surgido en su contra, el actor explicó que el festival Art With Me se hizo con el permiso de las autoridades mexicanas y que desde su punto de vista fue un extranjero el que llegó con el contagio de covid-19.

Fue alguien de Nueva York o que ya traía covid y asistió al festival, porque es internacional, pero no fue cosa de mis hoteles, fue un festival muy importante que tenía los permisos de la autoridad y sus medidas de distancia, pero hay gente que no las respeta, dijo Palazuelos.

Palazuelos indicó que no tienen por qué recibir sanciones como empresarios hoteleros, pues ellos siguieron las medidas sanitarias aunque hay personas que no respetan.

No tiene porque haber ninguna amonestación porque todo el festival contaba con permiso para hacer esos eventos con las debidas medidas, pero hay gente que no las respeta y ni modo, no te vas a poner a golpear turistas por estas cosas, comentó.

El también abogado explicó que no puede obligar a sus huéspedes a usar cubrebocas, se niega a discutir con la gente que no respeta las medidas de seguridad por su propia salud.

Fue un evento al aire libre y yo la verdad no me voy a estarle diciendo a la gente que se ponga el cubrebocas o no, si la gente se lo quiere poner adelante, es su salud. Yo no me voy a poner a pelear ni soy responsable, no fue un evento que yo organicé, agregó Palazuelos.

Finalmente, el "Diamante Negro" dejó en claro que él no acudió al festival pues procura mucho su salud.

Yo no quise ir a ninguna de las fiestas de ´Art With Me´ porque sabía que había riesgo de contagio, porque estaba habiendo un rebrote y la prueba es que a mí no me ha dado nada. Yo me cuido mucho, no asisto a ningún lado, me cuido muchísimo y tenemos que aprender a vivir con este virus, concluyó.

ART WITH SE ME CONVIRTIÓ EN FESTIVAL COVID



Del 11 al 15 de noviembre se realizó el festival Art With me en las playas de Tulum, Quintana Roo, con la presentación de más de 120 artistas. Este evento albergó a una multitud de personas y hubo muchos que hicieron caso omiso a las medidas sanitarias como el cubrebocas y la sana distancia

Según Eleonora Walczak, fundadora de la empresa privada de pruebas Checkmate Health Strategies, citada por el diario Daily Mail de Nueva York, dijo que realizó 179 pruebas en los siete días posteriores al evento y que el 70 por ciento resultaron positivos.

Este festival es considerado una imitación del famoso Burning Man que se celebra en Nevada, Estados unidos por siete días. La experiencia mexicana incluye actividades como: arte, cuidado, baile, comida, meditación y bienestar que incluye ceremonias mayas y de cacao, círculos para mujeres y hombres, medicina herbolaria, círculos de percusión, talleres de Ayurveda, y muchas actividades más.

Según Marlow Stern, editor de The Daily Best, ubicado en Nueva York, decenas de jóvenes refieren haber experimentado fiebre intensa, diarrea, fatiga y pérdida del gusto y el olfato y coinciden en haber estado a mediados de noviembre en el Art With Me de Tulum, Quintana Roo.

En cifras, Tulum al igual que todo Quintana Roo se encuentra en semáforo amarillo y la zona del festival presenta las menores tasas de fallecidos durante la pandemia (20 casos) además de una tasa de ocupación hospitalaria del 2 por ciento.

Con información de Milenio.

(Aline Núñez)