¿Palazuelos se disputó el amor de actriz de Televisa con Salinas?

Al final, Roberto Palazuelos decidió mantener su distancia con Adela Noriega, pues sabía del poder que tenía el ex presidente Carlos Salinas de Gortari (FOTOS TOMADAS DE INSTAGRAM)

Revelan que Roberto Palazuelos se disputó el amor de la actriz Adela Noriega, con el ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari; de acuerdo al programa de espectáculos "Chacaleo" de YouTube, el actor quedó flechado de su compañera la primera vez que la vio.

De acuerdo con Tribuna, "El diamante negro" coincidió en un proyecto con Noriega, y aunque era claro su interés por ella, sabía que para aquel entonces la actriz ya mantenía una relación con el entonces presidente.

A pesar de que en su carrera Palazuelos procuró no mantener un vínculo sentimental con sus compañeras de trabajo, no se habría resistido a los encantos de Adela.

Sin embargo, consciente del poder que tenía Salinas de Gortari, decidió no acercarse a la ex protagonista de Televisa, esto con la intención de no ver dañada su integridad o sus negocios.

En antiguas entrevistas, Roberto Palazuelos habría referido que prefería no forjar un noviazgo con alguna colega del espectáculo, ya que sabía que muchos políticos y hombres poderosos las procuraban.

