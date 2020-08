Palazuelos tiene un sobrino en "Survivor México": "Será mi sucesor"

Roberto Palazuelos tiene un sobrino concursando en "Survivor México", se trata de Jerónimo Ruiz De Chávez Palazuelos, el "Diamante Negro" asegura que él sería su sucesor en el medio artístico.

De acuerdo con Grupo Fórmula, Roberto Palazuelos habló de su sobrino Jero, quién es uno de los participantes más fuertes en "Survivor México", aunque destacó que le falta madurez, asegura que podría convertirse en su sucesor.

Él tiene la materia de líder muy adentro, muy fuerte y le veo muchas posibilidades y mucho futuro en este ambiente, será mi sucesor en cuanto a generación porque es muy bien parecido, deportista, va empezando y ahí va.

ROBERTO PALAZUELOS OPINA SOBRE SU SOBRINO EN "SURIVOR MÉXICO"

El "Diamante Negró" habló de las fortalezas y debilidades que tiene Jero como participante de este reality show de TV Azteca y destacó su espíritu competitivo como su mejor arma, pero su inmadurez como su mayor defecto.

Creo que a él le molesta la gente que no es competitiva, de alguna manera él es muy competitivo y le gusta echarle para adelante, yo siento que las molestias es su inmadurez, yo siento que tiene que evolucionar ¿no? En esta vida hay que saber ganar, perder, no hay que molestarse; echarle más ganas, ¿no?.

Es una competencia muy individual él no juega en equipo, pero tiene que aprender a pasar el balón y jugar en equipo para que la estrategia sea así, y le deseo a mi sobrino que le eche muchas ganas".

¿DE DÓNDE SACÓ JERO LO DEPORTISTA?

Roberto Palazuelos mencionó que su gusto de su sobrino por el deporte viene de su mamá, Fernanda Palazuelos, "es súper deportista, ella hace todo, triatlones, siempre gana y es competitiva, él trae esa sangre de su mamá, la sangre Palazuelos de luchar por las cosas".

Yo siento que los Palazuelos somos muy competitivos, pero también muy estrategas, no hay que entrar a la guerra sin una estrategia, sin un plan de ataque, sí, es un buen estratega, su único defecto es que está joven, no se si vaya a ganar el reality o no, lo importante en esta vida no es ganar sino competir, le deseo que lo gane, que siga así de competitivo, y vamos para adelante".

Y hasta le mandó un mensaje a su sobrino Jerónimo:

Sobrino, échale muchas ganas, no te enojes, que el que se enoja pierde, saca la casta Palazuelos.

(Aline Núñez)