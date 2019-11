Pamela Anderson demostró que a sus 52 años sigue siendo la sexy salvavidas de "Baywatch"

La famosa actriz de Hollywood, Pamela Anderson recordó sus días como salvavidas en la exitosa serie de televisión "Baywatch" con un ajustado traje de neopreno y un pronunciado escote.

De acuerdo a Infoabae, Pamela Anderson de 52 años fue captada el lunes en una playa de Goald Coast, al sur de la ciudad de Brisbane, donde rodaba un comercial para una empresa especializada en servicios automotrices al estilo "Baywatch".

Pamela Anderson cambió el traje de baño rojo que lucía en los noventa por un neopreno negro con pronunciado escote que se ceñía a su espectacular figura. Además, sustituyó su boya de rescate por una tabla de surf.

Como en una escena de la mítica serie de televisión Pamela Anderson corrió por la orilla mientras el viento movía su melena rubia, recreando sus icónicas carreras por la playa a cámara lenta en Baywatch.

Recordemos que Pamela Anderson hizo su primera aparición en Guardianes de la Bahía en 1992, y en los años siguientes se convirtió en un ícono de la televisión.

La artista dio vida a la salvavidas CJ Parker hasta 1997, y dos décadas después participó en el remake de la serie junto a Dwayne "La Roca" Johnson, Zack Efron y Priyanka Chopra.

La presencia de Anderson en Goald Coast llamó la atención de bañistas y turistas que se acercaron curiosos al rodaje. Al finalizar la grabación del comercial, la actriz abandonó la playa con su equipo a bordo de un buggie.

La actriz canadiense también desveló los intentos de Rami para conseguir su perdón y que, hoy, teme por su vida ya que fue víctima de violencia por parte de su ex. "Lo ha intentado todo. Me ha enviado flores, cartas, que no he aceptado. Vino a mi hotel y la seguridad se lo llevó. Tengo un guardaespaldas porque me da miedo. Me ha hecho daño y me amenazó en numerosas ocasiones", continúa en su larga confesión y lamenta no haber hecho caso a aquellos que trataban de advertirla sobre el comportamiento violento de su pareja.

Former Baywatch star Pamela Anderson has drawn a crowd in Main Beach for TV a film shoot. https://t.co/tIEQ9K5sus @joshadsett #7NEWS pic.twitter.com/IV90bl6x3Z — 7NEWS Gold Coast (@7NewsGoldCoast) November 26, 2019

Ahora, seis meses después de aquellas impactantes confesiones, la actriz parece haber dejado atrás aquel capítulo oscuro. Durante el rodaje en la playa australiana, las cámaras la captaron sonriendo, y feliz de poder revivir otros momentos más dulces de su vida.

