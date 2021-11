Pao Poulain y Fichis denuncia que sus bebés murieron por negligencia médica

Los youtuber Paola Poulain y Serge Castrejón, hermano de Yuya, están enfrentando uno de los momentos más difíciles de su vida, hace unos días la pareja sufrió la pérdida de sus bebér recién nacidos. Después de varios días de luto absoluto, Pao y Fichis rompieron el silencio y contaron qué fue lo que pasó con sus gemelos, denuncian que murieron por negligencia.

De acuerdo con lo que compartieron en redes sociales, Pao Poulain tuvo que ser hospitalizada e intervenida de emergencia, fue así como sus bebés nacieron prematuros. La pareja hizo un video para su canal de YouTube donde explicaron qué enfermó a la youtuber y porque sus bebés perdieron la vida.

Nunca había experimentado esto, este dolor tan fuerte, esta impotencia, esa tristeza... Ponerme a pensar los planes que teníamos... Pero es que ahora no le encuentro ningún sentido. Considero que fue un infierno lo que vivimos, aseguró Fichis, el hermano de Yuya.

¿QUÉ PASÓ CON LOS BEBÉS DE PAO POULAIN Y FICHIS?

De acuerdo con lo revelado por la pareja, Pao Poulain presentó una infección que se complicó. La creadora de contenido fue diagnosticada en el Hospital Español de México con una sepsis generalizada y tenía que ser internada de urgencia para garantizar la integridad de ella y sus bebés.

Estás muy muy grave, tienes infección en todo tu cuerpo, estamos esperando que tus bebés no estén infectados. Tus riñones están súper infectados, tu útero está súper infectado, añadió Pao Poulain.

Pero este hospital es de los más costosos de la capital mexicana, les cobraban 300 mil pesos al día por tener a los bebés en terapia intensiva, así que tuvieron que buscar una opción que se ajustara más a sus posibilidades económicas

Nos fuimos a un hospital de Perinatología y ahí llegamos y había muchísima gente. Llevamos a Pao con una camilla y no nos quisieron recibir. Un dolor y un sufrimiento que me cae que me puse a llorar, me hinqué. Y nos decían que no había lugar, comentó la pareja.

Ante este hecho, la pareja de youtubers le agradeció a sus seguidores por el apoyo brindado.



(Aline Núñez)