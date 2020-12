Paola Rojas, reacciona al escándalo de Gabriel Soto y su video íntimo

De plano tuve que hacer el radio en mi casa. Cuando me pareció que las cosas se habían calmado, regresé a la cabina y resultó que no, al día siguiente ya estaba lleno de periodistas. Un día en particular había dormido mal y traía cara de chancla, estaba espantosa, de verdad impresentable y todos los periodistas estaban allá afuera. Fui muy clara ´no voy a dar esa declaración que están esperando´. Pero supongo que querían ver esa imagen de ´Paola con cara de chancla´, esa imagen de ´ahí está la tipa, destrozada´ y tuve que hacer un escape, declaró