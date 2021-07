Paola Rojas relató su calvario tras contraer la variante británica de covid-19

Hace un mes, Paola Rojas dio a conocer que se había contagió de covid-19, en un par de ocasiones la periodista compartió en sus redes sociales cómo se sentía, sin profundizar en sus síntomas. Sin embargo, ahora que se encuentra en recuperación, la conductora reveló pormenores de la enfermedad y su calvario pues padeció la variante británica del coronavirus.

No podré acompañarlos por algunos días. Lamentablemente tengo covid, ya estoy aislada y con todos los cuidados necesarios, escribió Rojas. Y después de poco más de dos semanas, la periodista se recuperó y logró reincorporarse al programa de Televisa.

Aunque Paola se encuentra bien, sigue recordando lo mal que la pasó durante su confinamiento. La conductora de "Netas Divinas" contó su experiencia con la variante británica y los síntomas que presentó.

Por fortuna, nunca tuve dificultad respiratoria aguda ni bajó mi oxigenación, pero sí me sentí muy mal, tenía dolores intensos en todo el cuerpo, sobre todo dolor de cabeza, mucha debilidad, mareos a tal grado que me caía, tos, falta de memoria, cansancio, agotamiento, diarrea, náuseas. Por eso quedé muy flaca, explicó durante entrevista con TVyNovelas.

Paola Rojas señaló que durante este difícil proceso, contrajo neumonía, la cual todavía padece pero muy leve.

La periodista contó que, durante las dos semanas, presentó síntomas bastante intensos, incluso su presión bajó mucho al igual que el ritmo cardíaco, por lo que los médicos le indicaron que era normal su dolor tan fuerte de cabeza. "Desde luego que me asusté porque me sentía muy mal, me dolía el pecho y la espalda, ya que estaban los pulmones enfermos debido a la neumonía", reiteró.

¿DÓNDE SE CONTAGIÓ?

Paola Rojas explicó que cree haberse contagiado durante un viaje de trabajo, pues los días coinciden, "Llevaba muchos meses, toda la pandemia, trabajando en el foro de televisión con muchos cuidados, pero parte del trabajo como periodista es salir a reportear y compartir la realidad desde el lugar de los hechos, ya me urgía reportear", confesó.

La titular de "Al aire, con Paola Rojas" comentó que se sentía protegida al contar con la vacuna, por lo que sintió un poco de libertad para hacer reportajes fuera del país, "Fui a la frontera a hacer un trabajo especial con migrantes, y todo indica que ahí me contagié, aunque no estoy segura y no tengo la certeza".

(Imelda Téllez)