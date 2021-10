Papá de "Gomita" rompe en llanto tras demanda de su familia: "Yo no la golpeé"

Alfredo Ordaz desmiente a "Gomita": "Yo no la golpeé... No busco problemas. Si en algo les fallé, les pido disculpas" (FOTO TOMADA DE YT: @SoyAraceli)

Alfredo Ordaz, papá de "Gomita", rompe en silencio y entre lágrimas habla de la demanda que levantó su hija en su contra por violencia intrafamiliar, la influencer denunció públicamente a su papá de habérsele lanzado a los golpes a ella y a su mamá en medio de una discusión.

El papá de los también payasitos "Lapizito" y "Lapizin" dio una entrevista para un programa "Es Show" de la cadena Multimedios y señaló que "Gomita" miente. Para empezar, señaló que la influencer rompió el pacto familiar de no ventilar sus problemas en redes sociales, además, aseguró con voz entrecortada que no le puso la mano encima a su hija Araceli y lamentó que su familia crean que les pueda hacer algún tipo de daño; hizo hincapié en que sus hijos y su esposa no deben temer por su integridad porque él no pretende dañarlos, agredirlos o violentarlos como mencionó recientemente la joven actriz.

El golpe que ella trae, en realidad yo no la golpee, te puedo decir honestamente que yo no la golpee, pero si ella dice que sí, es porque lo hizo saber al MP, porque hasta ese grado llegamos, comentó en entrevista con la televisora Multimedios.

El padre de Gomita comentó que sus hijos tienen muchas posesiones materiales gracias a él, expresó que Araceli tiene ahora una casa porque "él se la dio", mientras que su hijo tiene un auto "porque él se lo dio"; expresó que aunque sus hijos son los del talento, "él es el del trabajo".

Me da mucha pena que esta situación, siendo "Gomita" una persona de edad, se le olvide de dónde venimos. Espero mis hijos y mi esposa lo vean, yo no tengo nada contra ellos, no busco problemas. Si en algo les fallé, les pido disculpas, recalcó.

¿CUÁL ES EL PROBLEMA ENTRE "GOMITA" Y SU PADRE?

La ex conductora de "Sabadazo" denunció a su padre por agresión física, la payasita señaló a Alfredo Ordaz Barajas por haberle propinado una golpiza en defensa de su madre, Elizabeth Campos.

Pero lo que escandalizó a los seguidores de la influencer es que no es la primera vez que la familia se enfrenta a una situación de violencia en su hogar pues en redes sociales mencionó que "de nuevo" su padre la agredió.

Al respecto, de acuerdo con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante en su programa "De primera mano", ya se conocen las razones por las que se presentó esta situación de violencia, que llevó a Gomita a interponer una orden de restricción en contra de su padre.

Los motivos de esta riña parecen ser los menos adecuados para la imagen pública de esta familia, principalmente por el tipo de personajes que tienen en el medio de la farándula, que son más apegados a la comedia.

Hasta el momento, "Gomita" no se ha posicionado sobre estas declaraciones de su padre, sin embargo, la creadora de contenido se fue del país hace unos días asegurando que temía por su vida y por la de su madre, Elizabeth Campos, pues aseguró que su progenitor las seguía buscando con el objetivo de volver a dañarlas físicamente, incluso, aprovechó para mandarle un mensaje a su papá.

Me vine a otro país para que olvidara mis problemas, quiero salir adelante, comenzar con nueva energía mi vida y que mi papá dejara de buscarme, ahora está buscando a mi mamá, sé que esto llegará a sus oídos porque no te voy a desbloquear de mi teléfono, ni mucho menos, solo te pido nos dejes en paz tanto a mi mamá como a mí, las dos tenemos una orden de restricción y no te puedes acercar y tampoco puedes entrar a la casa de mi mamá, escribió Gomita en una de sus historias en Instagram donde también ha demostrado que se encuentra disfrutando al máximo su estancia en Colombia debido a que ha paseado por diversos sitios turísticos de ese país.

(Aline Núñez)