Papá de Roberto Palazuelos tiene cáncer: "Nos va a durar unos años"

Yo le sugerí a él que me pusiera como albacea para que yo pusiera orden entre todos sus familiares para distribuir sus bienes porque el sentía que se iba a morir. Entonces, de repente, un día me llegó y dijo que ya estaba el y le dije: 'Muy bien, ¿me pusiste de albacea?', me dice: 'Sí'. Le digo 'Déjame checarlo' y, de repente, lo empiezo a leer y me dejó el 50 por ciento de todas sus propiedades, contó Roberto Palazuelos a "Ventaneando".