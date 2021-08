"Pareces hombre": Vanessa Guzmán responde a burlas e insultos de sus "haters"

No quiero ser ofensiva, pero tristemente la mayor parte de esa gente que crítica, es la que menos se cuida, es gente que no practica ninguna disciplina, que no sabe comer bien y que no se da cuenta de los beneficios de un deporte. A las mujeres que me atacan, siempre les digo: ´¿Me veo como hombre?, tal vez me estás comparando con tu esposo, y ojalá que esté como yo´. Lo que más me llega a doler, es que la crítica viene de los mismos mexicanos, comentó Vanessa Guzmán.