Pasaron horas para que Jagger y Richards reaccionaran a la muerte Watts

Charlie Watts, cuya batería poderosa pero poco ostentosa marcó el ritmo a los Rolling Stones durante más de 50 años, murió este martes 25 de agosto en Londres a los 80 años de edad. Mick Jagger y Keith Richards, permanecieron en silencio por horas antes de reaccionar a la muerte de su amigo y compañero de banda.

Sin emitir mensaje alguno sobre la muerte de su viejo amigo y compañero de banda de tantos años, Mick Jagger se limitó a compartir una fotografía de Charlie Watts, el legendario baterista de los Rolling Stones, en su elemento, en lo que lo hacía brillar, en la imagen destacaba su sonrisa es enorme y honesta. Tal vez así lo quiere recordar, y así quiere que lo recuerde el mundo.

Minutos después, Keith Richards sumó su homenaje. El guitarrista también publicó solamente una foto, aunque en su caso de un set de batería con un cartel que reza "Closed", "cerrado" en inglés.

Los posteos de sus colegas y amigos se se suma a la larga lista de mensajes de celebridades que despidieron y homenajearon al baterista en las redes sociales.

CHARLIE WATTS, EL "JAZZMAN" DEL ROCK QUE HIZO HISTORIA CON LOS STONES

Callado, esquivo, algo serio. Siempre con pinta de dandy y con aspecto de oler a colonia. El batería de los Rolling Stones parece cualquier cosa menos batería de los Rolling Stones. Sus excesos (sobre todo con el alcohol) no fueron tan públicos como los de sus colegas, lleva casado desde 1964 con Shirley Ann, con la que tiene una hija, Seraphina (1968), y vive en el campo, en Devon, donde cría caballos.

Para Charlie Watts (Wembley, 1941) los 'postconciertos' han sido más una ocasión de relax en la habitación del hotel, ordenada hasta la obsesión, que un momento de fiestas extremas. Sólo hay que mirarle: las camisetas y pitillos de Mick, Keith y Ron nunca fueron lo suyo. Y su pelo jamás estuvo mal cortado. Si hasta una noche en la mansión Playboy, mientras los Stones se divertían con las 'conejitas', él estaba solo, matando el rato junto a la piscina.

Tampoco sus sonidos son los de sus compañeros. Porque, para Watts, el rock es una anécdota que dura ya 50 años. Su primera pasión fue el jazz, al que sigue siendo tan fiel como, dicen las buenas lenguas, lo ha sido a Shirley Ann. Hijo de camionero y operaria de fábrica, Charlie descubrió con 10 años a Miles Davis y John Coltrane. A los 14, su madre le regaló una batería de pocas libras, que aporreó sin descanso, y que fue la semilla de un instrumentista virtuoso: está considerado uno de los mejores. Siempre con toque jazz. Hasta coge las baquetas como un 'jazzman' y no como una "rock and roll star".

Estudió arte en la escuela Harrow, cerca de Londres, y empezó a trabajar en una agencia de publicidad. Un puesto que compatibilizaba con el grupo amateur Blues Incorporated. Los Stones, que ya habían formado la banda con la que arrancaron en 1962, le querían en sus filas a pesar de que ya tenían otro batería, Tony Chapman. Pero la condición que puso Watts fue que la oferta le resultara rentable. Que tenía que ganar más dinero que en la agencia y recibir lo suficiente para que los desplazamientos con la batería al hombro, en transporte público, le saliesen a cuenta. Le ficharon y es la base de su sonido. Cuando se pregunta a los otros cuándo empezaron los Rolling Stones, contestan que en 1963 y no un año antes, que es la fecha oficial: justo cuando Charlie dijo sí.

Palabra, por ejemplo, de Keith Richards. Declaración de 1977: «Charlie siempre está ahí, pero no lo deja notar. Hay pocos baterías así. Todo el mundo piensa que Mick y Keith son los Rolling Stones. Si Charlie no hiciera lo que hace con la batería, esto no sería como es para nada. Puedes descubrir que Charlie Watts ES [así, en mayúscula] los Stones». De carácter tranquilo, su fama es la de un 'Salomón' entre tanto ego (así lo calificó Julien Temple, director de uno de sus videoclips: «Si hay alguna discrepancia o hay que tomar una decisión, él es siempre la autoridad más alta de la montaña»). La mente fría que impone la paz, algo vital en una relación profesional tan larga.

En su biografía, Keith asegura que sólo lo ha visto fuera de sí en dos ocasiones y, en una de ellas, con derechazo en la boca a Jagger. Fue en 1984, estaban en Ármsterdan y a pesar de que Mick y Keith tenían ya problemas entre ellos, salieron de farra y volvieron ebrios al hotel. Eran las cinco de la mañana y Jagger se empeñó en llamar a Watts. Descolgó el teléfono y le preguntó "¿está mi batería ahí?». Veinte minutos más tarde, Charlie fue. Arreglado, con su traje y sus zapatos recién cepillados. "No vuelvas a llamarme tu batería", le espetó, y le dio un puñetazo. "Tardé un día en calmar a Charlie. Hace falta tocarle mucho las pelotas para que pierda los papeles", explicaba Richards.

En los 80, decidió recuperar a su primer amor musical. Empezó a grabar y a tocar con una serie de grupos de jazz, de público minoritario, que fue formando; hasta una 'big band' de 32 instrumentos a la que llamó la Charlie Watts Orchesta. Su último proyecto, con el que está de gira este año, es un cuarteto de 'blues' y 'boogie' llamado A, B, C y D de Boogie Woogie, con sonido a la vieja usanza y que integra junto a Axel Zwingenberger (piano), Ben Waters (voz y piano) y Dave Green (bajo), a quien conoce desde la infancia.

"El jazz es mi pasión. Es la música que quiero hacer. Los Stones son una molesta forma de pasar el tiempo», dijo hace un par de años, en una frase en la que se adivina la ironía. ¿Se siente segundón en 'la banda de rock más importante del mundo' (el calificativo es suyo)? ¿Cree que no le dejan sitio a sus virtudes 'jazzísticas'? Respondió en una reciente entrevista en el 'Telegraph': «Puedo hacer lo que quiera en los Stones, pero obviamente hay cosas que no debo hacer. Si Mick está cantando, tú no puedes de repente tocar algo vistoso. Hay una manera de tocar cuando estás de apoyo detrás». «Lo que mi esposa y yo admiramos —admitió en otra ocasión— no tiene que ver con los Rolling Stones. Incluso en los 60 y los 70, yo no estaba en ese mundo. Estaba en la banda, pero era un trabajo para mí". Lo dicho, Watts parece cualquier cosa menos batería de los Stones.

(Imelda Téllez)