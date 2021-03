Pascal Nadaud, de "Exatlón México", confesó que sufrió abuso sexual

Me tardé muchos años en expresarlo, cuando yo lo expresé esa persona ya estaba muerta. Al principio no me creían, mi hermana no me creía. Es muy triste porque le rompí a mi hermana su imagen de abuelo perfecto y me sentí como un estúpido por tratar de expresarlo, o sea, para tratar de decirle: '¿Por qué a mí?', señaló.