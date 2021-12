Pati Chapoy anuncia su retiro definitivo, Daniel Bisogno hereda "Ventaneando"

Uno de los programas de espectáculos más exitosos de la televisión mexicana sin duda es "Ventaneando" que a lo largo de sus 25 años al aire ha tenido varios cambios en sus integrantes, y que en los últimos surgió el rumor de que su titular, Pati Chapoy jefa y líder del programa de espectáculos podría dejar el programa debido a problemas de salud.

Cabe señalar que Pati Chapoy en diferentes periodos se ha ausentado por varios días de la emisión sin haber dado explicación alguna o haber señalado que se encuentra de vacaciones.

Mientras los dimes y diretes llenan las redes sociales, Pati Chapoy Acevedo confirmó con una fotografía en redes sociales que dejó "Ventaneando" y que la reemplazara Daniel Bisogno, para sorpresa de muchos.

Mediante su cuenta personal de Instagram, Pati compartió una fotografía donde deja ver que la periodista se encuentra disfrutando de su familia y en particular de su nieta Lara, hija de su hijo menor.

Recordemos que la periodista de espectáculos dijo hace poco tiempo en entrevista con Mara Patricia Castañeda que no piensa en retirarse a corto plazo, lo que podría descartar el que Chapoy no regrese a la televisión; sin embargo, sí preocupa a sus seguidores que no haya esclarecido si es que se encuentra de vacaciones y ha dejado "Ventaneando" para regresar muy pronto o esto sería el adiós de su participación en el programa.

A pesar de no estar pensando en su retiro, Pati Chapoy confesó que sí ha pensado en quien la sucederá como líder de Ventaneando y para asombro de muchos, no se trata de una mujer, sino de un hombre.

Aunque en varias ocasiones indicó que le agradaría que fuera sustituida por Pedrito Sola tal parece que cambió de opinión e indicó que sería Daniel Bisogno.

Y aunque Daniel Bisogno es uno de los personajes más polémicos y queridos de la televisión mexicana.

Inocente palomita lectora, no olvides que hoy es 28 de diciembre y en nadie debes de confiar, esta es una nota falsa.

¡Feliz Día de los Inocentes!

(Azucena Uribe)