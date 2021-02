Pati Chapoy confiesa que le ofrecieron ser diputada y lo rechazó

La titular de "Ventaneando", Pati Chapoy, confesó en el programa que le ofrecieron ser diputada y ella lo rechazó. La emisión de este jueves tuvo un par de sorpresas, primero, la aparición de Mónica Garza, ex conductora, para promocionar "Campañeando", su nueva aventura televisiva. Y la segunda fue la revelación de Chapoy sobre la vez que le ofrecieron un puesto político.

No voy a decir quién, ni qué partido ni qué persona. El año pasado, platicando con x personaje, así de: ´¿No te gustaría ser diputada?´. Por supuesto que no, es una vergüenza que te lo pidan, contó la titular del programa.

Tras esta revelación, Pedrito Sola señaló que "es una vergüenza ser diputado. A mí nadie me ofrece y, si me lo ofrecen, diría absolutamente que no. Todos son unos bribones".

Lo que la gente no sabe es que Pedro Sola, en los programas de política que le gustan mucho, nos anda mandando WhatsApp. ¿Tú quieres ser jefe de información?, agregó Mónica Garza.

Luego, Sola aclaró los rumores que existen sobre su cercanía con Colosio: "Lo más cerca que estuve yo de Colosio fue a dos cuadras de Gayosso cuando estaba tendido el cadáver y me llevaron de acarreado. Entonces, de repente alguien inventó que yo era cercano a Colosio".

Sobre la incursión de algunos famosos en el panorama político, Pati Chapoy dijo que "es una burla" y Mónica señaló que esto "habla del país que tenemos, de la cultura política que tenemos, de cuanto nos hemos equivocado".

(Imelda Téllez)