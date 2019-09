Pati Chapoy llamó "Enferma mental" a Sarita, la hija menor de José José

Tras la muerte de José José se generó indignada y molesta al no encontrar el cuerpo de "El Príncipe de la canción".

De acuerdo a Infobae, la periodista Pati Chapoy no tardo en reaccionar al caos alrededor de la muerte de José José y en especial contra Sarita, la hija menor del intérprete.

Durante una transmisión especial del programa "Ventaneando" con motivo de la muerte de José José, Pati Chapoy y su equipo analizaron lo que está ocurriendo alrededor del intérprete, pues aunque se anunció su muerte el sábado en Florida no existen registros médicos que lo comprueben ni se sabe dónde está su cuerpo.

SARITA ENTRÓ AL "SEÑOR INTERNET" Y ENCONTRÓ ESTOS BUENOS MEMES

José Joel y Marysol Sosa, los hijos mayores del cantante, el domingo en la madrugada viajaron a Miami para despedirse de su padre, pero al llegar comenzó el calvario para ellos.

Después de llegar a una funeraria donde se realizaría el velorio no encontraron el cuerpo de su padre y se dieron a la tarea de acudir al hospital en donde presuntamente murió "El Príncipe" les dijeron que nunca estuvo registrado y tampoco saben nada en la funeraria donde supuestamente lo iban a velar.

Acompañados por representantes de los medios de comunicación, estuvieron preguntan en varios lugares de Miami sobre su padre, pero no obtuvieron respuestas favorables.

José Joel y Marysol ofrecieron una entrevista a "Ventaneando" en donde dejaron en claro que, en primer lugar, desean saber dónde están los restos de su padre y, en segundo lugar, tendrán que venir las explicaciones sobre lo que ocurrió con él.

Durante la entrevista, quienes expresaron más su molestia por lo ocurrido fueron Pati Chapoy y Daniel Bisogno, quien le comentó a José Joel que hasta ahora la única "prueba" que tienen de la muerte de José José es lo que dijo "esta niña que está totalmente demente".

José Joel Sosa lamentó que Sarita no haya tenido tiempo de comunicarse con ellos para explicarles qué pasa con los restos de José José, pero sí haya tenido tiempo para dar entrevistas a Telemundo y Univision.

Recordó que, desde que Sarita decidió llevarse a José José a Miami, "ha sido un año y medio de hermetismo impresionante".

No hay ningún registro oficial de que José José haya muerto en EU, confirmó su hijo José Joel

En un punto de la charla, Chapoy comentó: "hay un punto que realmente es muy absurdo, pero en la funeraria donde se supone que iba a estar el cuerpo de tu papá ayer estuvieron presentes Sara mamá y el monstruito de tu hermana y ahora esa funeraria dice que no está el cuerpo, que nunca llegó, entonces por qué fueron".

Sosa dijo, entre otras cosas, que en el hospital donde supuestamente murió el intérprete nunca estuvo registrado, "que no murió ahí, aquí no llegó, aquí no pasó nada... qué está pasando, a qué estamos jugando, venimos con la mejor disposición con esta humildad como hijos del señor José Rómulo Sosa Ortiz".

Tu hermana es una fuera de serie, tu hermana yo creo que le faltan varios tornillos en la cabeza, cómo es posible que se dedique a dar entrevistas a Univision y Telemundo, sabiendo que ustedes están en Miami y no los contacten, añadió Chapoy.

José Joel y su hermana Marysol, quien también participó en la entrevista con Ventaneando, creen que el asunto de las entrevistas exclusivas con las cadenas estadounidenses ya estaba pactado desde el momento en que Sarita decidió llevarse a José José a Miami.

SARITA SOSA SÍ VENDIÓ LA MUERTE DE SU PADRE JOSÉ JOSÉ

Sosa señaló que su padre era de muy buena madera y por eso "aguantó año y medio de suplicio".

Bisogno señaló "eso es lo peligroso, una mente así de enferma no importa la edad que tenga, y la mamá bueno bastante dañada porque lo que vimos ayer no es una persona que esté sana tampoco, entonces es de mucho cuidado".

Para cerrar la transmisión y visiblemente enojada, Pati Chapoy comentó que "Sarita es una enferma mental".

auc