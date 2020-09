"Pati Chapoy me engañó para correrme de Ventaneando": Martha Figueroa

La conductora de espectáculos, Martha Figueroa rompió el silencio y reveló todo lo que pasó con el elenco de "Ventaneando" y cómo fue que Pati Chapoy supuestamente la engaño para que saliera del programa a tan solo dos años de su entrada.

De acuerdo a Grupo Fórmula, tras la salida de Martha Figueroa comenzaron a circular varias versiones, incluso en su momento se rumoro que había sido porque no sabía hacer su trabajo.

Recientemente durante una entrevista que Martha Figueroa confesó que sufrió de un engaño de Pati Chapoy, y todo fue "por hacer bien mi chamba y porque hubo envidias, no es porque sea insoportable y todo lo haga mal".

Martha Figueroa detalló que tras volver de viaje, sus compañeros de "Ventaneando" no la recibieron con cariño, sino que la ignoraron por completo, pese a que ella tuvo el noble gesto de obsequiarles un presente que les trajo de París, Francia.

"Cero, hagan de cuenta que me fui a Guadalajara el mismo día y volví. Qué onda, y la tarada de yo traía mi maletita llena de perfumes que les había traído a mis compañeros, que les compré en París. Y todavía los repartí, ten Daniel, Pati, Boris, les traje un perfume de París, pero bueno".

FOTO TOMADA DE LA VERDAD

Desde ahí los problemas comenzaron a incrementarse por lo que Martha confesó que un día Pati Chapoy la llamó a su oficina:

El caso es que ahí empezó fea la cosa, ya nadie me hablaba, y yo llegué así de qué onda, qué pasó aquí, pues nadie me pelaba y Pati un día me llamó y me dijo: ´cambiaron mucho las cosas cuando tú estabas y la verdad es que te fue tan bien; me la volteó, te fue tan padre que queremos que tengas tu propio programa, y que ya no estés en Ventaneando".

Tras recibir la noticia de Chapoy, Martha Figueroa también se reunió con "un señor que trabajaba para Ricardo Salinas, que me dijo lo mismo; ´Sí Martha, estuvo tan padre que ahora ya no vas a estar con Pati, las vamos a separar en diferentes programas no en el mismo´, yo dije ay sí, gracias, porque la verdad es que ya no me querían ni yo a ellos".

"A la hora que me despiden de Ventaneando, me la hicieron en las trajineras de Xochimilco un día que grabamos el programa. Fue como a las 11 de la mañana un miércoles, no había nadie, no había nada, ahí me hicieron la despedida".

No obstante, Martha Figueroa quiso dejar en claro que su "primera corrida histórica" no fue violenta ni estuvo llena de gritos, sino que cerró el ciclo lo más políticamente que pudo.

Pero ese fue, digamos mi primera corrida histórica, fue como una negociación inventada y teatral, y el último día que salí de la oficina de Pati fue ´ay que te vaya padrísimo´... Y así me fui, abrazo, beso, medio me quitaron la ley del hielo para despedirse de mí y ya me la volvieron a aplicar".

"Pese a que la relación laboral terminó en "los mejores términos", al día siguiente, "empezaron a sonarme por todos lados, me tiraron horrible y yo me empecé a defender. Y ya les conté, por hacer bien mi chamba y porque hubo envidias, no es porque sea insoportable y todo lo haga mal".

(Azucena Uribe)