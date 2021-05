Pati Chapoy prepara serie de "Ventaneando": "Es demasiado lo que hay en juego"

Este año el programa de espectáculos más importante de la televisión mexicana cumplió 25 años al aire, la conductora y pionera del proyecto de TV Azteca, Pati Chapoy, reveló que tiene planes de hacer una serie biográfica de "Ventaneando" y reveló detalles al respecto.

El pasado 22 de enero el programa "Ventaneando" cumplió 25 años de transmisión en la pantalla chica mexicana y para celebrarlo reunieron a varios ex conductores de la emisión de espectáculos, como Juan José "Pepillo" Origel, Martha Figueroa y Atala Sarmiento. Además, recordaron los escándalos en los que estuvo envuelto el programa y los logros que ha acumulado en su trayectoria.

En entrevista con Javier Poza para su espacio en Grupo Fórmula,Pati Chapoy confirmó los rumores sobre la serie que prepara para exponer a fondo la historia de "Ventaneando", la conductora no aseguró si la producción seguirá la línea de documental o de serie pues aún está valorando las entrevistas que presentará.

Estamos trabajando eso, arrastrando el lápiz y le estamos dando forma. No es sencillo hablar de cómo lo voy a hacer porque estoy trabajando en eso, señaló Chapoy.

Añadió que los ejecutivos de la televisora no le dieron una fecha límite para revisar el material de entrevistas de su programa. No dio fechas para terminar la revisión, ya que "igual nos tardamos un buen, te estoy hablando de un año. No es sencillo. Es demasiado lo que hay en juego", señaló la ex conductora de "El Mundo del Espectáculo".

Por esta razón, Chapoy no detalló si la producción se enfocaría en la historia del programa de espectáculos que arrancó en 1996 o si trataría del material periodístico que han recopilado estos años.

La periodista mencionó que en el acervo de "Ventaneando" existen entrevistas al cantante Vicente Fernández o a varias celebridades que iniciaban sus carreras en los medios de comunicación.

PATI CHAPOY ACLARA LOS RUMORES SOBRE SU SALUD

La conductora estelar de "Ventaneando" habló de los rumores que surgieron sobre su salud al afirmar que su sueldo se le va en tratamientos médicos. Explicó que se trató de un comentario que hizo en su programa, el cual fue sacado de contexto,.

Sin embargo, abundó que ella suele ir al quiropráctico una vez al mes, a una dentista y a una dermatóloga de manera frecuente. Pati mencionó que ella siempre, durante toda su vida, ha tenido buena salud y practica ejercicio.

(Aline Núñez)